DJI Osmo Mobile 7, minimo storico a 82,99 €

DJI Osmo Mobile 7, ultima creazione della casa cinese, un leader non solo nel campo dei droni ma anche degli stabilizzatori, è ora disponibile su Amazon con uno sconto interessante: da 99€ a 82,99€.

Design compatto e nuove funzionalità

Il DJI Osmo Mobile 7 introduce una serie di miglioramenti rispetto alla generazione precedente. Il corpo è più leggero e integra un treppiede pieghevole, rendendolo pratico da trasportare e usare senza accessori aggiuntivi. Il design è stato semplificato, eliminando il manico telescopico e la rotella per lo zoom, ora sostituiti da controlli più intuitivi. Grazie al supporto magnetico, l’aggancio dello smartphone è rapido e stabile. Supporta dispositivi larghi fino a 84 mm, con spessore massimo di 10,5 mm, rendendolo compatibile con la maggior parte dei modelli attuali.

ActiveTrack 7.0 e maggiore autonomia

Tra le novità principali c’è il sistema ActiveTrack 7.0, che consente di seguire i soggetti in modo più fluido e preciso, anche durante l’uso di app di terze parti. Questo lo rende adatto a creatori di contenuti, vlogger o utenti social che desiderano riprese senza interruzioni. La batteria è stata potenziata fino a garantire fino a 10 ore di autonomia, ideale per sessioni di registrazione prolungate. Il passaggio tra modalità orizzontale e verticale è immediato, mentre il nuovo controllo gestuale semplifica l’avvio della registrazione a distanza.

Compatibilità e moduli opzionali

Il DJI Osmo Mobile 7 è compatibile con il nuovo modulo multifunzione (acquistabile separatamente), che consente di aggiungere luci LED, microfono direzionale e ulteriori controlli gestuali. L’integrazione con l’app DJI Mimo offre accesso a modalità come Timelapse, Dynamic Zoom, Panorama e ShotGuides, con assistenza visiva per ogni scena. La connessione avviene tramite Bluetooth, con configurazione automatica e memoria delle impostazioni. La semplicità del sistema lo rende adatto anche a chi cerca prestazioni moderne senza complessità operative.

Il prezzo attuale di 82,99€ su Amazon rappresenta un risparmio netto rispetto ai 99€ di listino, con uno sconto del 16%.

