SSD portatile Samsung T9, raddoppia le prestazioni di T7

Samsung Electronics ha presentato l’ultimo modello della serie T, l’unità a stato solido portatile (SSD) T9.

Dal design elegante e portatile, T9 è indicato come costruito per mantenere i dati al sicuro mentre si è in viaggio, offrendo velocità di trasferimento elevate e un ampio spazio di archiviazione.

Il T9 offre una velocità massima di lettura/scrittura sequenziale di 2.000 megabyte al secondo (MB/s) sull’interfaccia USB 3.2 Gen 2×2 (porta USB Type-CC), ed è indicato come due volte più veloce del precedente modello T7; è possibile trasferire un video Full HD da 4 gigabyte (GB) in quasi due secondi.

L’unità T9 è disponibile in tre diversi “tagli” di 1 terabyte (TB), 2TB e 4TB. Le dimensioni sono compatte, simili a quelle di una carta di credito ed è quindi facilissimo da trasportare.

Robusto e affidabile

Dal punto di vista della robustezza, T9 vanta il design “rugged” del T7 Shield. Le linee diagonali curve e i motivi in carbonio invertiti sulla superficie, conferiscono alla gomma una sensazione di tessuto, come un portafoglio di lusso.

Il produttore lo indica come resistente a cadute fino a tre metri di altezza; l’unità è dotata di una garanzia limitata di cinque anni.

Il Dynamic Thermal Guard riduce i cali di prestazioni che possono essere causati dal surriscaldamento, promettendo velocità di trasferimento costanti e veloci. L’unità è progettata in conformità con lo standard di sicurezza internazionale IEC 62368-1, adattao per un’ampia gamma di attività impegnative con un trasferimento di calore minimo.

Il software Samsung Magician offre accesso a funzioni quali benchmark delle prestazioni, funzioni di sicurezza, aggiornamenti del firmware e controllo dello stato di salute in tempo reale. Con la versione 8.0, tutti i software Samsung, come data migration, il software PSSD e il card authentication tool, saranno integrati nel software Magician e la gamma di sistemi operativi supportati sarà ampliata (Windows, Mac e Android).

T9 sarà pronto anche per la registrazione diretta di video da iPhone 15 Pro e Pro Max.

Il T9 è disponibile con al prezzo di 169,99€ per il modello da 1 TB, 279,99€ per il modello da 2 TB e 519,99€ per il modello da 4 TB.

Dovrebbe essere presto disponibile anche su Amazon.