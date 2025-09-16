Facebook Twitter Youtube

Ookla Speedtest Certified certifica la velocità internet della casa a prima vista

Ookla, nota per un servizio web che fornisce analisi di prestazioni di rete, ha annunciato il lancio di Speedtest Certified, indicato come “programma definitivo” di verifica della connettività di rete per il settore immobiliare.

Utilizzando la metodologia affidabile di test a livello mondiale e il riconoscimento del brand Speedtest, il programma risponde a una domanda sempre più importante: come possono i proprietari immobiliari dimostrare ai consumatori di offrire una connettività superiore e di essere pronti a soddisfare le odierne esigenze di connettività?

In un’epoca in cui la connessione affidabile a internet non è facoltativa per inquilini, ospiti e dipendenti, la posta in gioco per le attività commerciali è alta: una connettività inadeguata può incidere sia sui profitti che sulla soddisfazione dei clienti.

“Tutti abbiamo provato la frustrazione di arrivare in hotel, a una conferenza, aeroporto o evento sportivo, per poi scoprire che la connessione a internet è tremendamente lenta”, spiega Stephen Bye, Presidente e CEO di Ookla. “Oggi Ookla presenta una soluzione. Per anni, avete fatto affidamento a Speedtest per la vostra connettività. Ora con Speedtest Certified estendiamo la fiducia ai luoghi visitati. I nostri rigorosi test eliminano la necessità di scommettere per trovare una rete affidabile, proponendo un sigillo di approvazione sul quale potete contare”.

Come funziona la procedura di certificazione

La procedura di certificazione è profonda e basata su dati. Speedtest Certified (si parte da qui) offre la valutazione completa e obiettiva di una rete in un luogo pubblico, tenendo conto di fattori qualità della frequenza radio Wi-Fi (RF), configurazioni delle reti Wi-Fi, valutazioni di sicurezza della rete, metriche relative alle prestazioni di rete e connessioni con l’ISP.

Le proprietà immobiliari che rispettano standard rigorosi, possono ottenere una certificazione di alto valore, un segno distintivo supportato dal nome Speedtest. Proprietari di reti certificate e partner possono accedere alla Speedtest Certified Digital Platform, piattaforme dove è possibile personalizzare insight, e benchmark e ricevere raccomandazioni mirate per miglioramenti.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con spiegazioni varie su come misurare la velocità di internet con vari tool gratuiti.

