iOS 26, come disattivare l’anteprima a schermo intero degli screenshot

Se siete soliti scattare screenshot su iPhone, una novità di iOS 26 legata a questi ultimi potrebbe non piacervi.
Fino alla versione 18 di iOS infatti ogni volta che si catturava uno screenshot, compariva per qualche secondo una miniatura nell’angolo in basso a sinistra dello schermo. Questa si poteva ignorare così che la schermata venisse automaticamente salvata nel rullino; oppure toccare prima della sua scomparsa per accedere agli strumenti che consentivano di effettuare modifiche al volo, come ritagliarne una porzione o aggiungere del testo in sovrimpressione.
Con iOS 26 come dicevamo questo flusso è cambiato: ora lo screenshot infatti si apre automaticamente a tutto schermo non appena viene catturato. È vero che questo permette di modificare o analizzare al volo l’immagine usando l’intelligenza visiva integrata, ma ha anche un effetto collaterale: interrompe il ritmo per chi vuole scattare più screenshot in sequenza e aggiunge due passaggi in più perché, per salvarlo, bisogna prima cliccare sulla spunta in alto a destra e poi selezionare la voce Salva su Foto.
Fortunatamente, Apple ha previsto un’opzione per tornare al comportamento precedente, e attivarla è semplicissimo. Ecco come fare.
Come ripristinare le miniature per gli screenshot in stile iOS 18
Se avete appena aggiornato a iOS 26, è probabile che al primo screenshot vi sia comparso un messaggio popup nel quale si chiedeva se volete mantenere l’anteprima a schermo intero oppure tornare alla miniatura.
Se avete ignorato quel messaggio o avete cambiato idea, niente paura: potete modificare l’impostazione in qualsiasi momento manualmente. Ecco i passaggi da seguire:
- aprite l’app Impostazioni
- cliccate su Generali
- adesso andate alla scheda Istantanea schermo
- disattivate l’opzione Anteprime a tutto schermo
Cosa succede adesso
Una volta disattivata questa opzione, ogni volta che farete uno screenshot, vedrete semplicemente una miniatura apparire nell’angolo in basso a sinistra dello schermo, proprio come accadeva in passato. Dopo circa tre secondi, la miniatura scomparirà automaticamente e lo screenshot verrà salvato nel Rullino foto.
