HIMO Z16, la bici elettrica che si ripiega in tre

La bicicletta elettrica è comoda, specialmente se di quelle che si infilano nel portabagagli: così, arrivati in città, basta tirarla fuori per spostarsi velocemente divincolandosi tra piste ciclabili e strade strette senza stancarsi. Ma se il portabagagli è piccolo? In questo caso una buona soluzione è HIMO Z16, che in questo momento viene scontata di oltre 130 euro.

Le specifiche tecniche sono quelle delle altre biciclette elettriche regolamentari attualmente in commercio: motore da 250 Watt capace di spingere fino ad una velocità massima di 25 chilometri orari e con un’autonomia di percorrenza di 80 chilometri, un dato che chiaramente varia a seconda del peso del ciclista (può sorreggerne uno fino ad un massimo di 100 chilogrammi di peso), della tipologia di manto stradale, della pendenza, delle condizioni metereologiche e di altre variabili ambientali di questo genere.

Per mantenere contenuti gli ingombri, la batteria è nascosta nel telaio (costruito principalmente in alluminio), ma può essere rimossa per ricaricarla in ufficio o a casa: a tal proposito, una carica completa richiede dalle 4 alle 6 ore. Monta dei freni a disco, quindi è anche piuttosto sicura durante l’utilizzo perché permette di arrestare la corsa in uno spazio maggiormente ristretto rispetto alle bici che usano freni a tamburo, ed è anche piuttosto leggera, visto che non arriva a 23 chilogrammi (batteria inclusa).

Come dicevamo il punto di forza è la sua capacità di occupare poco spazio, grazie al fatto che si ripiega in tre parti anziché nelle due concesse dalla maggior parte delle biciclette elettriche pieghevoli attualmente in commercio. Da aperta misura quasi un metro e mezzo di lunghezza per poco più di un metro di altezza, mentre da chiusa occupa uno spazio di 86 x 65 centimetri ed un volume di appena 0,25 metri cubi.

Le statistiche sulla batteria, sulla pedalata e tutto il resto possono lette direttamente sullo schermo LCD agganciato al manubrio, che è certificato IPX7 ed è quindi in grado di sopravvivere anche sotto la pioggia.

Se volete comprarla, la bici HIMO Z16 generalmente costa 635,60 euro ma al momento le versioni con telaio bianco oppure grigio vengono proposte in offerta a 499,99 euro, quindi con un risparmio di 135,61 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.