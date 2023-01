CES 2023, 13a generazione delle CPU mobile di Intel

Intel ha annunciato le CPU Core di 13a generazione, compresa la serie K per PC desktop. Una delle CPU più interessanti è la top di gamma Intel Core i9-13980HX, chip 24-core a 5.6GHz che il produttore definisce “il più veloce al mondo per il settore mobile” in termini di velocità di clock.

Intel afferma che, grazie al Turbo Boost, la velocità di clock del nuovo chip Core i9 consente di ottenere migliorie fino all’11% in scenari single-thread e fino al 34% nel multi-thread rispetto alla precedente generazione Intel Core i9-12900HK. La versione “K” del Core i9-13900 (con moltiplicatore di clock sbloccato) vanta maggiore cache L2 (+18 MB) l’architettura Raptor Lake, simile alla precedente con lo stesso processo di produzione e struttura ibrida composta da P-core (performance) per gestire prestazioni a thread singolo e ed E-core (efficiency) per aumentare le prestazioni nel multi thread.

I processori Intel Core di tredicesima generazione migliorano l’architettura ibrida delle prestazioni con un massimo di otto Performance-core (P-core) e fino a 16 Efficient-core (E-core), associati a carichi di lavoro instradati in modo “intelligente” dal Thread Director (un sistema che, riferisce Intel, è in grado di “inviare il carico di lavoro giusto, al core giusto, al momento giusto” e che dovrebbe dare priorità e gestire la distribuzione dei carichi di lavoro, inviando attività al thread più ottimizzato).

L’Intel Core i9-13980HX vanta otto performance core, 16 efficient core, supporta 32 thread e fino a 128GB di memoria RAM.

Nella nuova famiglia troviamo modelli Core i3, i5, i7 e i9. Il resto della famiglia non si basa tutta basata su die “Raptor Lake”, ma anche sul precedente die “Alder Lake”, offrendo in ogni caso modelli che – rispetto ai precedenti della serie 12000 – vantano più core e megahertz. Sono supportate memorie DDR4 e DDR5, tecnologia Wi-Fi 6E (Gig+), Thunderbolt 4.

Sono sulla carta CPU più veloci delle M1 Ultra e M1 Max di Apple ma non sono paragonabili tenendo conto di efficienza energetica e consumi, con i SoC di Apple imbattibili su questo versante.