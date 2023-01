Il caricatore portatile Apple Watch di Ugreen è in sconto

Il caricatore wireless per Apple Watch di Ugreen toglie all’utente l’impaccio dei fili e permette di caricare l’orologio ovunque ci si trovi: in casa, in ufficio o in auto. Ha dimensioni piuttosto ridotte, sta in tasca, e risulta particolarmente comodo per ogni occasione. Ora è in offerta a 29,99 €.

Com’è fatto

Recensito dalla nostra redazione, si presenta come una tradizionale chiavetta USB, con una USB-A su un lato in modo da poter collegare il caricatore ad un MacBook, ad un caricabatterie USB o un altro dispositivo che utilizza questa presa.

È tra i più piccoli caricabatterie Apple Watch in commercio ed è certificato MFi, perciò è un prodotto sicuro e piò essere utilizzato in modo da non rischiare danni danni da sovracorrente, sovratensione, corto circuiti o sovrariscaldamento.

L’uscita è da 5V 1A quindi può ricaricare l’orologio di Apple da 0% a 100% in circa due ore, in modo simile a quanto avviene con il caricabatterie originale. A differenza di quest’ultimo, però, si tratta di un accessorio più versatile, più facilmente trasportabile, e adatto a ricaricare lo smartwatch in qualsiasi occasione.

Come funziona

È sufficiente posizionare l’orologio sulla superficie magnetica per avviare la ricarica. Come con il caricatore di Apple, questo accessorio utilizza la ricarica wireless induttiva per ricaricare la batteria dell’orologio. E’ realizzato in materiale ignifugo, compatibile con con tutti i modelli Apple Watch, con tutte le serie e le dimensioni.

Ovviamente può essere utilizzato solo con gli smartwatch di Apple. Esiste anche una versione con USB-C, mentre quella in promozione oggi usa la più comune USB-A.

La promozione

Il prezzo di listino è di 40 € ma al momento è possibile comprarlo in offerta sul sito ufficiale a 29,99 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.