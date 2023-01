Dell UltraSharp U3224KB è un nuovo monitor 32″ 6K

Nell’ambito del CES di Las Vegas, è stato presentato un nuovo monitor Dell UltraSharp da 32″ con risoluzione 6K (6144 x 3456). Il nuovo monitor è in grado di competere in termini di risoluzione e diagonale con il Pro Display XDR di Apple ma le caratteristiche comuni finiscono qui.

Dove il monitor della Casa di Cupertino vanta retroilluminazione mini-LED e un contrasto di 1.000.000:1, l’UltraSharp 32″ 6K di Dell ha un più classico pannello IPS Black e offre un contrasto di 2000:1. Il display di Dell è certificato VESA DisplayHDR 600, e quindi la massima luminosità può raggiungere i 600 nit mentre il display di Apple può arrivare a 1600 nit con contenuti HDR.

Secondo quanto dichiarato dal produttore il pannello dell’UltrSharp 32″ 6K è in grado di riprodurre il 99% dello spazio colore DCI-P3, vanta angoli di visualizzazione di 178°. Sul versante connettività troviamo la Thunderbolt 4 in grado di erogare 140W (comodo per la ricarica dei MacBook Pro da 16″), una porta HDMI 2.1, una porta USB-C da 15 W a 10 Gbps e una porta Ethernet da 2,5 GbE. È anche presente una webcam con una funzionalità stile “Center Stage” di Apple (per l’inquadratura automatica del volto) e un otturatore che è possibile richiudere quando non serve la webcam. Sono presenti inoltre due speaker 14W con funzionalità di cancellazione dell’eco. Il monitor arriva con un sostegno regolabile in altezza e che può essere ruotato di 90° (utile per lavorare con pagine in verticale).

L’UltraSharp 32″ 6K (modello U3224KB) non è esattamente un concorrente del Pro Display XDR di Apple ma è ad ogni modo interessante; il prezzo non è stato indicato ma costerà probabilmente molto meno rispetto al display top di gamma di Apple. L’arrivo sul mercato è previsto per il secondo trimestre di quest’anno.