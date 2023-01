Le chat crittografate di Facebook Messenger ottengono nuove funzioni

Adesso è possibile utilizzare la privacy e la sicurezza della crittografia end-to-end nella chat di Facebook Messenger anche se si vogliono utilizzare funzionalità più comuni fino ad oggi assenti nel servizio: Meta sta portando diverse funzionalità alle chat crittografate, come temi, e altre ancora.

Ad esempio, è possibile adesso impostare profili per le conversazioni di gruppo e utilizzare emoji personalizzate e reazioni. Lo stato attivo e le anteprime dei link web ora funzionano in questa modalità di chat più sicura, mentre gli utenti Android possono ora sfruttare le bolle fluttuanti per chattare mentre usano altre app.

Meta sta espandendo i test che rendono la crittografia l’impostazione predefinita per Facebook Messenger con gli utenti che vedranno le modifiche ad alcuni thread di conversazione nei “prossimi mesi”, come riferito dall’azienda.

Meta ha iniziato a testare la crittografia predefinita lo scorso agosto. All’epoca il colosso dei social ha precisato che sperava di lanciare l’aggiornamento di Facebook Messenger nel 2023. Da allora la società non ha fornito una cronologia aggiornata, ma l’espansione delle funzionalità porta Meta molto più vicino a all’obiettivo finale.

Adesso offre funzioni che spesso si trovano solo nella versione dell’app non crittografata. Encrypted Messenger aveva già raggiunto alcune funzionalità all’inizio del 2022, ma era ancora molto indietro rispetto alla sua controparte meno sicura.

Non tutti saranno felici. Funzionari negli Stati Uniti, nel Regno Unito e altrove hanno attaccato la crittografia end-to-end. Sono preoccupati che i criminali possano usare chat crittografate per restare invisibili agli occhi delle forze dell’ordine e delle agenzie di sorveglianza. I politici, come l’ex procuratore generale degli Stati Uniti Bill Barr, hanno invitato Meta a indebolire la crittografia creando “backdoor”. Meta si è rifiutata ed è evidente come l’azienda sia determinata a rafforzare la privacy in tutti i suoi prodotti.

