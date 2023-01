MacBook Pro M2 Pro e Max e Mac mini 2023 sono disponibili

I primi nuovi prodotti Apple del 2023 sono disponibili: i portatili MacBook Pro M2 Pro e M2 Max e il Mac desktop più compatto Mac mini M2 e M2 Pro sono disponibili e in consegna agli utenti che li hanno ordinati per primi, oltre che nei negozi Apple e presso i rivenditori autorizzati.

Apple il 17 gennaio ha annunciato il nuovo Mac mini con una scelta di chip M2 e M2 Pro, così come i modelli M2 Pro e M2 Max di MacBook Pro 2023. Il nuovo Mac mini parte da un nuovo prezzo inferiore al predecessore (era di 819 euro), ora con un listino di partenza di 729 euro, che diventano 1579 di partenza se si sceglie il processore M2 Pro.

Anche Mac mini M2 continua a offrire una vasta gamma di porte in termini di connettività. Dispone di due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI, Gigabit Ethernet (opzione 10 Gigabit) e un connettore jack per le cuffie. Invece il modello top Mac mini M2 Pro è dotato di una CPU a 12 core e GPU a 19 core, configurazioni fino a 32 GB di RAM, oltre ad aggiungere due porte Thunderbolt 4 aggiuntive, per un totale di quattro.

Entrambe le configurazioni di Mac mini sono dotate di supporto per Wi-Fi 6E, lo standard di rete wireless più veloce ed entrambe supportano anche il Bluetooth 5.3. Anche il MacBook Pro è ora disponibile con chip M2 Pro e M2 Max, un aggiornamento significativo rispetto ai modelli M2 lanciati nel giugno dello scorso anno.

Altri aggiornamenti includono Wi-Fi 6E per la prima volta, HDMI aggiornato con supporto per display 8K e altro ancora. Il chip M2 Pro presente nel nuovo MacBook Pro è dotato di una CPU fino a 12 core e di una GPU fino a 19 core. Il chip M2 Max può andare ancora oltre, con una GPU fino a 38 core, il doppio della larghezza di banda della memoria unificata e fino a 96 GB di memoria RAM.

Apple ha aggiornato la sua homepage per far notare che tutti i nuovi modelli di Mac 2023 sono ora disponibili per l’ordine immediato. Per tutte le novità sui nuovi MacBook Pro potete leggere i nostri articoli di approfondimento. Per conoscere, invece, i dettagli sul nuovo Mac mini M2 il link da seguire è questo. A questo indirizzo potete leggere della potenza del Mac mini con processore M2 Pro.

MacBook Pro M2 Pro e M2 Max 2023, prezzi e disponibilità

I nuovi modelli di MacBook Pro con chip M2 Pro e M2 Max possono essere ordinati a partire da martedì 17 gennaio in 27 Paesi e territori, Italia inclusa: le consegne inizieranno martedì 24 gennaio, quando saranno disponibili anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple.

Il nuovo MacBook Pro da 14″ con chip M2 Pro ha un prezzo a partire da € 2.499 (IVA incl) e € 2.309 (IVA incl) per il settore Education; MacBook Pro da 16″ con chip M2 Pro ha un prezzo a partire da € 3.099 (IVA incl) e € 2.849 (IVA incl) per il settore Education. Ulteriori specifiche tecniche, opzioni di configurazione e accessori sono disponibili su apple.com/it/mac.

I modelli elencati qui sotto sono disponibili per l’ordine su Amazon con pagamento a rate ed eventuale restituzione entro un mese.

MacBook Pro 14″ con M2

MacBook Pro 16″ con M2

