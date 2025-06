ChatGPT down, interruzione globale nei servizi di OpenAI

Da diverse ore OpenAI sta affrontando una interruzione particolarmente importante dei suoi servizi di Intelligenza Artificiale AI, tanto da mandare praticamente down ChatGPT, le sue API e Sora, il chatbot per la creazione di video.

I tre servizi registrano problemi a livello globale, anche per gli utenti a pagamento. Secondo i dati di DownDetector, le segnalazioni di malfunzionamento si sono moltiplicate rapidamente e al momento della segnalazione il servizio di chatbot per eccellenza sembra non funzionare ancora, neppure in Italia.

La maggior parte delle segnalazioni riguarda la versione web del chatbot, mentre una minoranza riguarda l’app mobile. Oltre alle difficoltà di accesso, gli utenti stanno riscontrando problemi di autenticazione e funzionamento delle API.

OpenAI ha confermato il malfunzionamento sulla sua pagina di stato, segnalando che alcuni utenti stanno riscontrando errori frequenti e rallentamenti nell’accesso ai servizi. La società guidata da Sam Altman dichiara di essere al lavoro per risolvere la situazione.

L’interruzione, che dura ormai da diverse ore, sta causando problemi anche a Sora, servizio per la creazione di video AI che sta affrontando errori di trasmissione più elevati del normale.

I precedenti down di OpenAI

Non è la prima volta che ChatGPT va offline. Episodi simili si sono verificati in passato, ad esempio quando il modello GPT-4o è stato reso disponibile agli utenti gratuiti o dopo l’integrazione con Apple Intelligence. Inoltre, nel novembre 2023, OpenAI ha affrontato un attacco DDoS presumibilmente collegato a hacker russi.

Anche al di fuori delle interruzioni, alcuni ricercatori hanno sollevato dubbi sul fatto che il chatbot stia peggiorando nel tempo, anziché migliorare, contrariamente alle promesse dell’azienda.

Mentre OpenAI continua a lavorare alla risoluzione del problema, gli utenti esprimono frustrazione sui social, con meme e post ironici che mettono in discussione la stabilità del servizio. Per ora, l’unico strumento di OpenAI che sembra funzionare senza problemi è Playground, l’interfaccia di test per i suoi modelli AI.

L’azienda non ha ancora affrontato pubblicamente il problema sul suo account X, dove invece ha recentemente pubblicizzato gli aggiornamenti alla funzione Advanced Voice, che migliora le conversazioni vocali in tempo reale con ChatGPT.

