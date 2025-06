Alla WWDC 2025 c’è spazio anche per i videogiochi su Mac

Alla conferenza WWDC 2025 Apple ha deciso di accedere nuovamente i riflettori sul gaming per Mac. Nonostante gran parte dell’attenzione fosse rivolta alla nuova interfaccia utente che verrà standardizzata su tutte le piattaforme, qualche minuto del keynote WWDC è stato comunque dedicato alle novità che interesseranno il mondo dei videogiochi su Mac.

La novità più interessante è l’introduzione di Apple Games, una nuova applicazione che si propone come un vero e proprio hub unico per i giocatori sui dispositivi Apple. Questa piattaforma integrerà sia i titoli di Apple Arcade che giochi di terze parti, arricchendosi inoltre di nuove funzionalità “Play Together” e di una sezione “Libreria” dedicata.

Alcune schermate hanno mostrato come sarà possibile chattare e dialogare con gli amici durante i giochi, mentre un menu effetto vetro in sovrimpressione fornirà ottimizzazioni e opzioni rapide, come ad esempio quelle relative al suono e alla luminosità dello schermo, oltre a fornire informazioni sul pad che si sta utilizzando e sulla modalità energetica in uso.

Metal 4

Inoltre, Apple ha svelato che macOS Tahoe porterà con sé Metal 4, promettendo grafiche più avanzate e tecnologie di rendering migliorate per i giochi. Tra queste spiccano MetalFX Frame Interpolation e MetalFX Denoising, che garantiranno immagini più fluide e frame rate più elevati.

I giochi lanciati con macOS Tahoe

Nei pochi minuti di keynote dedicati ai giochi, Apple ha anche mostrato i titoli in arrivo con il prossimo major upgrade di sistema. Si tratta di:

Crimson Desert

InZOI

Cyberpunk 2077

Cronos: The New Dawn

Architect: Land of Exile

Lies of P: Overture

HITMAN World of Assassination

EVE Frontier

Where Winds Meet

Tuttavia, l’elenco non è completo, perché Apple ha già svelato che altri giochi arriveranno su Mac in futuro. Ad esempio, è stato recentemente annunciato che Sniper Elite 5 farà il suo debutto su Mac, iPhone e iPad nel primo trimestre del 2026.

Inoltre, sebbene per il secondo anno consecutivo Dead Island 2 sia stato presente nella grafica promozionale dei giochi della WWDC, a tutt’oggi non c’è ancora alcuna notizia sulla sua data di uscita. Anche CyberPunk 2077 rimane, al momento, un assente annunciato.

Per tutti gli annunci Apple alla WWDC il link da cui partire è direttamente questo.