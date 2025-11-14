ChatGPT è uno di noi nelle chat di gruppo

Finora chiacchierare con l’intelligenza artificiale è stato un esercizio per lo più solitario, ma presto anche questo cambierà con l’arrivo delle chat di gruppo in ChatGPT. La funzione è stata appena annunciata da OpenAI e già in fase di test in pochi paesi, prima del lancio su scala più estesa.

Con l’arrivo delle chat di gruppo ChatGPT diventa un membro attivo della conversazione, permettendo a tutti di comunicare e collaborare tra loro, oltre che con l’intelligenza Artificiale. Non si tratta di un cambiamento di poco conto: per rendere possibili le chat di gruppo OpenAI ha insegnato a ChatGPT nuovi comportamenti social.

Così l’AI segue il flusso della conversazione e decide se e quando rispondere, oppure quando è meglio rimanere in silenzio in base al contesto della discussione. Può anche reagire ai messaggi pubblicando una emoji. Se invece un utente umano desidera che ChatGPT risponda, basta semplicemente scrivere ChatGPT dentro il messaggio.

Quando ChatGPT è utile nelle chat di gruppo

Secondo OpenAI ChatGPT nelle conversazioni di gruppo è utile per prendere decisioni, pianificare idee e attività ed elaborare idee. Torna utile per programmare un viaggio in famiglia o con amici, per confrontare destinazioni e programmi. Può abbozzare una scaletta o effettuare ricerche su un nuovo argomento nelle chat di gruppo per scuola o lavoro, oltre a riassumere e organizzare appunti, domande e articoli condivisi all’interno della chat.

Oltre alle funzioni di ricerca, nelle chat di gruppo ChatGPT permette di effettuare l’upload di file e immagini, è possibile dettare e anche generare immagini con AI. Le risposte sono basate su GPT‑5.1 Auto appena rilasciato, che sceglie il modello di risposta migliore in base al prompt e ai modelli disponibili per l’utente a cui ChatGPT sta rispondendo. I limiti nelle risposte e nelle operazioni sono conteggiati in base al piano dell’utente a cui il modello risponde.

Come funziona

Per avviare una chat di gruppo con ChatGPT bisogna premere l’icona delle persone nell’angolo in alto a destra: la conversazione privata originale rimane separata, così i contenuti e la memoria rimangono privati. È possibile invitare fino a un massimo di 20 persone condividendo un link: a sua volta ogni persona invitata potrà fare lo stesso.

Per creare la prima chat di gruppo o per partecipare è necessario creare un breve profilo personale con nome, nome utente e fotografia. Per ogni chat di gruppo è possibile personalizzare il tono, il comportamento e la personalità del chatbot. OpenAI sottolinea che ChatGPT non crea nuove memorie dalle conversazioni di gruppo, ma che sta valutando di offrire controlli in futuro, in modo che l’utente possa scegliere se e come impiegare la memoria nelle chat di gruppo.

Infine se nella discussione partecipa un minorenne, in automatico ChatGPT riduce i contenuti sensibili per tutti i partecipanti: genitori e tutori possono disattivare le chat di gruppo tramite i controlli parentali.

Ora in test, poi per tutti

Le chat di gruppo con ChatGPT sono disponibili in Giappone, Nuova Zelanda, Corea del Sud e Taiwan per gli utenti dei piani gratis, Go, Plus e Pro. OpenAI apprenderà dal feedback degli utenti per migliorare il servizio e poi esserlo in altri paesi.

