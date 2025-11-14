Black Friday in anticipo, Reolink sconta videocamere e videocitofoni Smart

Non dovete aspettare il Black Friday per mettere in sicurezza la casa: vi basta approfittare delle offerte che Reolink ha appena lanciato su Amazon, dove trovte videocamere e videocitofoni Smart, sia in versione cablata che wireless, per potenziare la protezione degli ambienti (uffici compresi) senza dover attendere gli sconti ufficiali di fine novembre.

Tenete solo presente che questi sconti si concluderanno il 19 Novembre salvo esaurimento delle scorte disponibili, perciò se siete interessati vi consigliamo di concludere l’acquisto prima del termine indicato.

Le telecamere

Tra i prodotti in promozione c’è Reolink Altas PT Ultra, una videocamera panoramica a batteria che combina registrazione continua fino a 8 giorni e una copertura completa a 360 gradi, il tutto con tecnologia ColorX Night Vision per ottenere immagini nitide anche di notte.

Buona anche la Reolink Duo 3 PoE che offre doppio obiettivo e risoluzione da 16 MP UHD per unire le immagini delle due lenti e ottenere così una panoramica a 180 gradi che offre una chiara visualizzazione delle traiettorie di movimento. C’è anche la versione antivandalo che offre una maggiore resistenza per chi desidera installarla in ambienti esterni più esposti.

La telecamera Reolink TrackMix WiFi è una scelta interessante per chi vuole combinare grandangolo e zoom ravvicinato ottenendo due visuali su un unico schermo. Questo modello per altro riconosce automaticamente persone, veicoli e animali, e grazie alla funzione pan e tilt segue i movimenti rilevati inviando avvisi mirati solo quando necessario.

Il videocitofono

Per mettere in sicurezza la porta d’ingresso si può invece optare per Reolink Video Doorbell-PoE, un videocitofono con tui poter comunicare in tempo reale con i visitatori attraverso video 2K+, audio bidirezionale chiaro e rilevamento intelligente dei movimenti.

Offre un’ampia copertura orizzontale che facilita il riconoscimento di persone e pacchi, mentre le varianti Wi-Fi e a Batteria sono più facili da installare in quanto non richiedono interventi elettrici, pur offrendo video ad alta definizione e visione notturna.

Queste offerte, lo ricordiamo ancora una volta, terminano il 19 Novembre.

