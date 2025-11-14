Vega OS sulle Fire TV per dire stop alla applicazioni pirata

Fermare la pirateria. Ecco che cosa c’è alla base dell’adozione del nuovo sistema operativo Vega da parte delle Fire TV Stick 4K Select e Fire TV Stick Select. La conferma al sospetto che l’addio a Fire OS per Vega OS al fine di bloccare applicazioni illegali che consentono di guarare a partite, film e serie senza pagare i diritti, arriva da Amazon stessa che in questo modo sgombra il campo da dubbi e supposizioni.

È il sito sportivo The Athletic, inserto sportivo di New York Times, ripreso poi da varie testate di tecnologia, a far sapere che il grande rivenditore on line ha deciso con questa mossa di imporre ad una svolta radicale ad un malcostune che produce danni alla stessa Amazon che controlla i diritti di vari contenuti.

Nella dichiarazione riportata da The Athletic, un portavoce di Amazon ribadisce che “la pirateria è illegale” e che l’azienda ha sempre cercato di bloccare contenuti non autorizzati nel proprio store.

Secondo un sondaggio YouGov Sport commissionato da The Athletic, nel 2025 circa il 9 per cento degli adulti nel Regno Unito ha ammesso di aver guardato sport in streaming in modo illegale negli ultimi sei mesi, pari a circa 4,7 milioni di persone. All’interno di questo campione, i Fire Stick e dispositivi analoghi risultano il secondo metodo più usato per lo streaming pirata, subito dopo i siti non autorizzati. Per le leghe sportive e le piattaforme che si sono contese diritti miliardari, il fenomeno è diventato un problema sistemico.

Vega OS, a differenza di Fire OS, che è un fork di Android e accetta APK esterni, è stato progettato internamente da Amazon e non permette il sideloading, la tecnica con loa quale fino ad oggi sono state caricare applicazioni pirata. Su Vega OS si possono installare solo app provenienti dall’Amazon Appstore.

Dal punto di vista della comunicazione, Amazon insiste sulle qualità del nuovo OS: viene descritto come “reattivo ed efficiente”, con app che si aprono rapidamente e un’esperienza più snella sui dispositivi economici. Ma è evidente che il discorso sulle prestazioni è se non altro importante come quello di impedire la pirateria.

Sui dispositivi esistenti basati su Fire OS, Amazon non elimina del tutto il sideloading. Installare app esterne sarà ancora possibile, ma tutte le applicazioni verranno controllate e, se sono riconosciute come strumento di accesso a contenuti pirata, verranno bloccate.

In pratica, il sistema confronterà le app presenti sul dispositivo con una lista di applicazioni considerate a rischio, compilata insieme all’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), coalizione anti-pirateria che riunisce grandi gruppi media e piattaforme di streaming. Se un’app viene riconosciuta come collegata alla pirateria, verrà prima segnalata all’utente e poi impedita in modo definitivo.

Nella sostenza un’app di utility o un client legittimo installato da APK continuerà a funzionare; un’app IPTV pensata per distribuire contenuti senza licenza, no. Il blocco è implementato a livello di dispositivo, quindi VPN e trucchetti di geolocalizzazione non risolvono il problema: se l’app è nella blacklist, semplicemente non parte.

Il programma di blocco è già partito in Francia e Germania e si sta estendendo progressivamente ad altri Paesi, compresi i mercati europei dove la pirateria sportiva è più radicata.

È ragionevole aspettarsi che oltre ad una espansione geografica ce ne sia anche na tecnica. È legittimo attendersi qui che altri Fire TV Stick passino a Vega OS in futuro, fino a sostituire gradualmente Fire OS sui modelli consumer.