ChatGPT ricorda meglio le precedenti conversazioni

OpenAI ha aggiornato ChatGPT migliorando la “memoria”, o meglio, i riferimenti alle passate conversazioni dell’utente con il chatbot.

“A mio parere è una funzione sorprendentemente grandiosa”, scrive su X (Twitter) Sam Altman (co-fondatore e CEO di OpenAI), “e punta verso qualcosa che ci rende entusiasti: sistemi AI che si ricordano di noi nel corso della vita e diventano estremamente utili e personalizzati”.

Secondo Altman, i riferimenti alle passate conversazioni permettono di offrire una esperienza d’uso più personalizzata. ChatGPT ricorderà il contesto da conversazioni precedenti, esempio preferenze e interessi, sfruttando queste informazioni per personalizzare le risposte fornite. È possibile indicare a ChatGPT di memorizzare determinate cose, chiedendo di ricordare fatti e circostanze.

L’opzione per far riferimento ai “ricordi” è di tipo opt-in (tocca all’utente decidere se abilitarla o no); se avete l’app ChatGPT potete aggiornarla (menu ChatGPT > Verifica aggiornamenti), poi selezionare Impostazioni, da qui Personalizzazione e attivare l’opzione “Fai riferimento alla memoria salvata”). Il “blocco appunti” con i salvataggi di memoria è memorizzato separatamente dalla cronologia delle chat e quindi, anche se si elimina una chat, qualsiasi informazione salvata in memoria, rimane e i riferimenti a quest’ultima possono essere sfruttati per future conversazioni. È possibile chiedere a ChatGPT di dimenticare salvataggi, eliminando dalla sua memoria riferimenti in modo che non siano usati in futuro. I riferimenti possono essere sfruttati nelle conversazioni. Se, ad esempio, ChatGPT ricorda che viviamo a Roma, può scrivere frasi del tipo: “Dal momento che vivi a Roma…” quando, ad esempio, l’utente chiede cosa può farenel fine settimana. È possibile eliminare la memoria in qualsiasi momento ma non riferimenti sfruttati in precedenti conversazioni; è ad ogni modo, come sempre, possibile eliminare specifiche chat.

Le nuove funzionalità legate alla memoria stanno man mano diventando disponibili per gli utenti abbonati ai piani Plus e Pro, ma non sono ancora disponibili nell’UE, nel Regno Unito, Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

