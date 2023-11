Black Friday, con il campanello digitale Blink Video Doorbell siete sempre a casa, solo 39,99€

Volete sempre sapere chi bussa alla vostra porta e parlarci anche se non siete in casa? Questa comodità vi costa solo 39,99€ grazie al Black Friday e all’offerta Amazon su Blink Video Doorbell, il campanello digitale di Amazon.

Per spiegare come funziona Blink Video Doorbell, possiamo semplicemente dire che grazie a questo dispositivo è possibile, in primo luogo, vedere, ascoltare e parlare con i visitatori.

Blink Video Doorbell si attiva quando un visitatore è alla porta di casa e manda un’avviso sull’apposita applicazione. Poi consente di vedere in tempo reale in video HD 1080p, giorno o di notte – con visione notturna a infrarossi – e di parlare utilizzando l’audio bidirezionale. con chi si presenta alla soglia di casa vostra.

Il sistema funziona da solo senza altri accessori, se non Blink Sync Module 2 che consente il collegamente alla rete Blink. I video vengon salvati sul cloud (funzione a pagamento dopo un periodo di prova) oppure in locale su una chiavetta chiavetta USB.

Il videocitofono Amazon Blink è progettato per resistere alle intemperie per proteggere la casa indipendentemente dalle condizioni metereologiche. È possibile collegare il proprio Video Blink Doorbell a dispositivi Echo e Fire compatibili, per gestire facilmente il sistema tramite comandi vocali grazie alla Skill Blink Smart Home.

Il produttore riferisce che le due batterie al litio AA offrono lunga durata. Quando è cablato o accoppiato con un Sync Module 2, le batterie incluse possono durare fino a due anni. L’autonomia della batteria varia in ogni caso in base alle impostazioni del dispositivo, all’utilizzo e ai fattori ambientali.

Il videocitofono Blink Video Doorbell, costerebbe 69,99€. Per il Black Friday lo pagate solo 39,99€