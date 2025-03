ChatGPT su macOS diventa un gallo a programmare Xcode

Pubblicità

Nel mese di novembre 2024 era una funzione rilasciata da OpenAI in versione beta: a distanza di pochi mesi le capacità di generare codice e programmare di ChatGPT compiono un ulteriore balzo in avanti con la possibilità di generare e modificare codice direttamente all’interno degli Ambienti di Sviluppo Integrati IDE, incluso naturalmente Apple Xcode.

Lo sviluppatore dichiara che milioni di utenti programmano con l’ausilio di ChatGPT e la modifica diretta del codice all’interno degli IDE è la funzione più richiesta in assoluto, fin dalla versione beta dello scorso anno.

Oltre a Xcode, l’app ChatGPT su macOS è in grado di programmare e modificare codice anche in altri IDE, qui di seguito riportiamo l’elenco completo:

VS Code, inclusi Code, Code Insiders, VSCodium, Cursor, Windsurf

Jetbrains, inclusi Android Studio, IntelliJ, PyCharm, WebStorm, PHPStorm, CLion, Rider, RubyMine, AppCode, GoLand, DataGrip.

Per sfruttare al massimo la novità, gli utenti possono anche attivare auto-apply, la modalità di auto applicazione. In questo modo ChatGPT scrive e modifica il codice senza visualizzare ogni volta una finestra per richiedere l’autorizzazione dell’utente.

Oltre a rendere molto più fluido e velocizzare il lavoro, la nuova funzione dell’app ChatGPT per macOS semplifica le operazioni e permette di ridurre gli errori. Le attività che finora richiedevano più passaggi, ora risultano accelerate, senza interruzioni, permettendo di mantenere la concentrazione.

Il supporto ad Apple Xcode e agli ambienti di sviluppo integrati è una funzione già disponibile per gli utenti abbonati dei piani a pagamento Plus, Pro e Team. Per iniziare a usarla basta aggiornare l’app: si scarica da questa pagina, richiede almeno Mac M1 e macOS Sonoma.

OpenAI anticipa che dalla prossima settimana sarà disponibile anche per gli utenti con piano gratuito, oltre che per i piani Enterprise ed Education.

ChatGPT for macOS can now edit code directly in IDEs. Available to Plus, Pro, and Team users. pic.twitter.com/WPB2RMP0tj — OpenAI Developers (@OpenAIDevs) March 6, 2025

La concorrenza tra modelli AI è intensa sul fronte della programmazione: oltre a GitHub Copilot, il Copilot di Microsoft e Google Gemini, anche Apple propone il suo Swiss Assist.

