Da GeekMall monopattini e bici elettriche in offerta speciale

Affascinati dalla mobilità elettrica? allora date un’occhiata alle offerte attualmente in corso su Geekmall, perché ce ne sono per tutti: un monopattino elettrico e due biciclette a pedalata assistita, una per la città e una da trekking, per affrontare senza sforzo qualsiasi tipo di spostamento, che si tratti di raggiungere il supermercato o il posto di lavoro appena scesi dalla macchina o dalla metro, oppure di trascorrere una giornata all’aperto beneficiando di un mezzo di locomozione comodo.

Di seguito vi accenniamo brevemente le caratteristiche tecniche di ciascun prodotto in promozione allegando il codice sconto per attivare l’offerta.

iScooter i10

È uno scooter elettrico pieghevole con un potente motore da 650 W che consente di raggiungere una velocità massima di 40 km/h. La batteria da 36V 15Ah promette un’autonomia di 40-45 km.

Usa pneumatici da 10 pollici e mette a disposizione un triplo sistema di frenata, che include un freno a disco posteriore e un doppio sistema di sospensioni.

Con un peso di solo 20 kg, è facilmente trasportabile e riponibile grazie al suo design pieghevole. E c’è l’app per bloccarlo quando lo lasciate incustodito.

iScooter i10 normalmente costa 379 €, ma inserendo il codice AUYJ3C7G nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 369 €.

Touroll J1

Una bicicletta da trekking elettrica dotata di un motore brushless da 250 W che offre una coppia di 45N.M e una velocità massima di 25 km/h.

Grazie alla batteria rimovibile da 561,6Wh può percorrere fino a 100 km in modalità assistita, ottima quindi sia per escursioni che per spostamenti quotidiani. Il cambio Shimano a 7 velocità e le sospensioni con funzione di bloccaggio promettono una guida confortevole su diversi terreni.

I pneumatici da 27,5″ offrono una buona trazione e stabilità, mentre il display LCD consente di monitorare la velocità e selezionare tra 5 livelli di assistenza alla pedalata.

La luce LED e il portapacchi completano la dotazione.

Touroll J1 normalmente costa 799 €, ma inserendo il codice SXU1GNCR nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 699 €.

Halo Knight H02

È una bicicletta elettrica potente, dotata di un motore brushless da 750 W che le consente di raggiungere una velocità massima di 50 km/h e di affrontare salite con pendenza fino a 40°.

La batteria da 48V 16Ah offre un’autonomia di 50-60 km in modalità assistita, ed è rimovibile per ricaricarla più comodamente. Usa pneumatici da 29 pollici ed è equipaggiata con freni a disco per una frenata più rapida e sicura, display LCD per monitorare velocità, distanza e stato della batteria, e cambio Shimano a 21 velocità che le permette di adattarsi a ogni tipo di terreno.

Infine, il telaio è in lega di alluminio e supporta un carico massimo di 150 kg.

Halo Knight H02 normalmente costa 869 €, ma inserendo il codice SEhmRGy2 nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 829 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

