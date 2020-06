Chi compra iPad Pro deve aspettare fino a luglio

Improvvisamente il tablet professionale, più potente e costoso di Apple, risulta introvabile o quasi: chi vuole ordinare oggi iPad Pro 2020 su Apple Store online, ma anche altrove, deve aspettare fino a luglio. Escludiamo subito che il segnale di scorte scarse questa volta non indica un nuovo modello in arrivo, infatti il gitante di Cupertino ha introdotto questo nuovo modello a marzo, solamente tre mesi fa: per un aggiornamento più o meno importante con ogni probabilità occorre aspettare ancora.

Nel momento in cui scriviamo tutti i modelli e le versioni di iPad Pro 2020, sia per schermo che per capacità di memoria, solo Wi-Fi e anche Wi-Fi + Cellular, sono indicati in consegna tra il 29 giugno e il 6 luglio su Apple Store online Italia. Ma nelle prossime ore le tempistiche potrebbero anche peggiorare perché negli Stati Uniti, già da ieri, alcuni modelli e versioni di iPad Pro sono indicati in consegna solo il 13 luglio. Praticamente sempre novità e aggiornamenti su disponibilità e tempistiche su Apple Store online risultano visibili prima in USA e poi, a distanza di qualche ora, anche in Europa, Italia inclusa e nel resto del mondo.

Come accennato, il tablet professionale è introvabile anche altrove, per esempio nello store ufficiale Apple su Amazon che indica non disponibile sia per il modello da 11” che da 12,9”. Per chi ha fretta e deve acquistarne uno al volo l’unica alternativa percorribile è quella di tentare nei negozi Apple Store fisici, presso i rivenditori Apple ufficiali e nelle catene di elettronica, nella speranza di trovare qualche modello subito disponibile in magazzino.

Escludendo quindi un aggiornamento imminente, scattano le ipotesi sulle ragioni di tempistiche insolitamente lunghe per un nuovo prodotto Apple a listino ormai da tre mesi. Nel momento in cui scriviamo la più probabile è quella di problemi di produzione e ritardi, forse dovuti anche a stop forzati e rallentamenti per Coronavirus.

