WWDC 2020, tutto quello che serve sapere

La WWDC 2020 è vicina ma la sua data di lancio passa quasi in secondo piano rispetto alle modalità con cui essa si svolgerà. Organizzata nell’anno che passerà alla storia come quello in cui è sorta la prima grande epidemia dell’era contemporanea, ha dovuto piegarsi alle regole di contenimento del Coronavirus e cancellare ogni evento che comportava la presenza si sviluppatori in persona. Questo significa che si tratterà di un evento tutto in telepresenza che dunque non ospiterà fisicamente pubblico e sviluppatori.

Quando si terrà la WWDC 2020

La WWDC 2020, come già anticipato, sarà un evento tutto online, che prenderà inizio il prossimo 22 giugno e terminerà il 26 giugno, in ritardo rispetto alla norma. Dal 1989, quando di svolse per la prima volta, la WWDC ha avuto date variabili, tra maggio e giugno con qualche scivolamento ad agosto, ma dal momento in cui Apple ha iniziato a puntare massicciamente su un pubblico consumer, quindi ad avere bisogno di puntare, di contro, alla stagione dei regali di Natale, la WWDC si è sempre stata svolta nelle prime due settimane di giugno. Questo era utile a creare le premesse per sostenere il lancio dei dispositivi di nuova generazione in settembre oppure ottobre. Probabilmente il differimento alla fine di giugno può essere inteso come la conferma di un ritardo, sebbene non determinante, di alcuni prodotti chiave come iOS 14 (che deve essere alla base dei nuovi iPhone 12).

Come partecipare alla WWDC 2020

Nel corso delle recenti edizioni, inclusa l’edizione 2019, per partecipare alla WWDC si dovevano sborsare migliaia di dollari e per aderire era necessario essere iscritti al programma sviluppatori (che costa 99 dollari), infine si doveva anche accettare di finire in un sistema di lotteria che assegnava a caso i posti disponibili, visto larga discrepanza tra richiesta e offerta. Al momento non è chiaro se sarà almeno necessario essere iscritti al programma di sviluppo per avere accesso alle lezioni oppure ogni sessione sarà libera. Nel suo annuncio ufficiale Apple non dice nulla al proposito. È però praticamente certo che chiunque potrò seguire il keynote via Web o Apple TV. La visione su una TV potrebbe essere la chiave di volta di un sistema efficiente, ma restano i dubbi su come Apple soddisferà il bisogno di interattività che un seminario come quelli ella WWDC 2020 propone. Potranno i partecipanti interagire con i relatori? Come faranno? Sarà usata qualche specifica applicazione? Quali saranno i dispositivi necessari?

Cosa sarà presentato alla WWDC 2020?

Come di consueto, la WWDC 2020 sarà un evento incentrato sullo sviluppo e, dunque, sugli sviluppatori. Non si tratta della manifestazione che solitamente si incentra sul nuovo hardware, anche se in passato Apple non ha lesinato sulla presentazione di prodotti anche se spesso hanno un focus professionale come il lancio del MacPro avvenuto lo scorso anno. In ogni caso saranno software e servizi alla base dell’intero programma.

iOS 14 e iPadOS 14

Se dovessimo puntare tutto su qualcosa, certamente lo faremmo su iOS 14 e iPadOS 14. Riteniamo che i due più importanti sistemi operativi Apple non possano mancare l’appuntamento con la WWDC 2020. Anche perché, storicamente, è proprio questa la sede che Apple ha scelto per gli annunci più importanti sui suoi sistemi operativi. Ovviamente, i due sistemi operativi non saranno disponibili sin da subito al grande pubblico, ma la WWDC 2020 potrebbe certamente svelare qualche nuova funzionalità, e offrire una panoramica delle caratteristiche più importanti. Quello che si può attendere dalla manifestazione, è il rilascio di una beta pubblica, mentre la release definitiva sarà quasi certamente rilasciata insieme ad iPhone 12, il cui rilascio è previsto entro la fine dell’anno, con una presentazione che presumibilmente vedrà luce nel mese di settembre, sempre che il coronavirus non abbia stravolto le tabelle di marcia della società.

watchOS 7

Altro grande protagonista della manifestazione, con tutta probabilità, sarà watchOS 7, l’aggiornamento al sistema operativo da polso che presto o tardi probabilmente debutterà su Apple Watch. Al momento non sono moltissime le informazioni trapelate in merito, ma quel che è emerso nelle settimane scorse, è che il prossimo OS potrebbe permettere di individuare gli attacchi di panico, cercando di prevenirli. Si ipotizza che il sistema ideato da Apple per individuare attacchi di panico userebbe un nuovo sensore per la rilevazione dell’ossigeno nel sangue, accoppiato con un software specifico in grado di individuare quando l’utente sta andando in iperventilazione. Alcune funzioni potrebbero essere connesse al Virus; alcune realtà indipendenti stanno studiando l’utilizzo di Apple Watch per tracciare i sintomi del Covid-19 ed Apple potrebbe avere grandi vantaggi, anche commerciali, se trovasse un sistema affidabile per dare a WatchOS 7 un sistema per supportare la lotta al Coronavirus. In arrivo dovrebbero esserci anche funzionalità per il tracciamento del sonno. Almeno questa è la speranza. Non mancheranno neppure nuovi quadranti, di cui abbiamo parlato in questo articolo.

macOS 10.16

Durante il corso della manifestazione, quasi certamente Apple presenterà anche il nuovo software per i propri Mac e Macbook. Si parlerà quasi certamente di macOS 10.16, la cui release potrebbe arrivare a settembre prossimo. Tra le novità del prossimo aggiornamento, quella più rilevante riguarda i Messaggi. Sembra, infatti, che Apple abbia deciso di fare affidamento su un meccanismo tipo Slack per menzionare gli utenti, permettendo di taggare altri utenti usando la chiocciola seguita dal nome (es, @Joe o @Jane). Quando si digita il carattere “@” apparirà una lista con suggerimenti di contatti, funzione utile in conversazioni di gruppo; sarà possibile attivare “alert silenziosi” e ricevere notifiche push solo quando si viene menzionati direttamente. Attualmente di questo sistema operativo sappiamo poco, ma ormai da anni Apple lavora per piccolissimi passi e non ci dovrebbero essere novità importanti sotto pelle e soprattutto dal punto di vista estetico.

Chissà che la WWDC 2020 possa, invece, svelare i tanto attesi AirTags di Apple. Si tratta di una periferica simile a Tile che serve a trovare oggetti. Sebbene Apple non ne abbia mai parlato in via ufficiale, sono tantissimi gli indizi di questo accessorio, molti dei quali descrivono perfettamente il loro utilizzo. C’è pure chi ha scritto una lettera alla UE, per segnalare potenziali pratiche anti concorrenziali di Apple, che avrebbe iniziato a rendere più difficile l’uso dei Tile. Apple, ovviamente, si è già difesa nel merito. In ogni caso Apple ha già messo in atto una larga parte della architettura software e delle tecnologie che troviamo già in iOS 13 e negli iPhone (come ultrawide band)

HomePod 2

Mentre in Italia si attendono notizie del primo HomePod, mai rilasciato nel nostro paese, la WWDC 2020 potrebbe essere l’occasione per rilanciare questa periferica, magari annunciando il successore diretto, o quella versione più economica di cui si parla da tempo, e che permetterebbe ad Apple di rivaleggiare con l’egemonia attuale di Amazon.

Sia che si tratti dell’HomePod Mini o dell’HomePod 2, ci sono buone probabilità che un nuovo modello arrivi nel 2020, e la WWDC 2020 è una sede probabile per l’annuncio, soprattutto perché l’HomePod originale è stato annunciato appunto in una precedente edizione della WWDC.

Apple TV e tvOS 14

Si parla da tanto anche di un nuovo modello di Apple TV 4K, magari ottimizzato per il lato gaming, dato che Apple ha lanciato nei mesi scorsi Apple Arcade. E’ possibile che Apple annunci questa novità alla WWDC 2020.

Indipendentemente dal fatto che il nuovo hardware faccia apparizione durante la manifestazione, c’è un’alta probabilità che il nuovo software venga comunque presentato all’evento, sotto forma di tvOS 14. Ricordiamo, infatti, che tvOS 13 fu mostrato al WWDC 2019, seguito dal lancio a settembre e non va dimenticato, di contro, che Apple punta molto sui servizi TV.

AirPods Studio

E che dire delle nuove cuffie di Apple? Difficile ipotizzare la presenza su uno dei palchi digitali di queste nuove cuffie, ma la speranza è sempre l’ultima a morire. Chissà che Apple non si lasci sfuggire qualche dettaglio in più sulle prossime cuffie di fascia alta over ear. Del resto, secondo i rumor più recenti, il colosso ne avrebbe già avviato la produzione per un lancio imminente.

SiriOS

Apple avrebbe intenzione di sviluppare “SiriOS“, un sistema operativo indipendente da tutti gli altri finora prodotti, L’indiscrezione – da prendere con le molle – è arrivata quasi un anno fa da Mangrove Capital Partners, azienda di private equity e venture capital statunitense, secondo la quale un annuncio specifico arriverà nel 2020. Da allora non se ne è più parlato, ma non dite che l’idea non vi stuzzica.

Tutte le notizie sulla WWDC 2020 sono raccolte a questo indirizzo. Ovviamente, la redazione di Macitynet seguirà l’evento con la massima priorità, aggiornandovi su tutte le presentazioni e gli annunci della manifestazione.