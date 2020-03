Che iPad Pro in edizione 2020 sia in dirittura d’arrivo non è certamente un mistero. La release di questa nuova edizione del tablet è ormai vicina, anche se in effetti non si ha ancora certezza su molte delle sue caratteristiche tecniche. Elenchiamo in questo articolo tutte le informazioni trapelate sino ad oggi sul nuovo tablet Pro della Mela. Ecco tutto quello che sappiamo su iPad Pro 2020 fino ad oggi.

Quando uscirà iPad Pro 2020?

Una delle risposte che più interessa agli utenti è sulla data di rilascio di questo nuovo tablet. Tutti i rumor puntano sulla release già durante questo mese di marzo, anche se in effetti i rapporti precedenti devono scontrarsi con i gravi problemi causati dal coronavirus, che potrebbe aver rallentato l’uscita di questo dispositivo, così come anche dell’iPhone 9. Sembra al momento salvo solo l’iPhone 12, che non dovrebbe subire ritardi dall’epidemia in corso. Così se fino a poche settimane fa era altamente probabile una presentazione di iPad Pro 2020 a marzo, adesso si parla di metà anno. Anche l’analista Ming-Chi Kuo, molto ascoltato quando si tratta di previsioni Apple, ha accennato ad uno slittamento nella data d’uscita.

Ad oggi, ricordiamo, i modelli di iPad Pro disponibili sono i seguenti:

iPad Pro 12.9 (2015)

iPad Pro 9.7 (2016)

iPad Pro 10.5 (2017)

iPad Pro 12.9 (2017)

iPad Pro 11 (2018)

iPad Pro 12.9 (2018)

Fotocamere

Anche in questo caso le informazioni attendibili sono scarse; le uniche, anzi, si basano sulla presunta foto di un iPad Pro 2020, che mostrerebbe 3 fotocamere sul posteriore, in una configurazione che ricorderebbe dunque quella di iPhone 11 Pro. Se così fosse si tratterebbe di un aggiornamento davvero sostanzioso, considerando che al momento nessun tablet della Mela ha 3 fotocamere sul retro. In ogni caso al momento vista la storica scarsa rilevanza che il comparto fotografico ha sempre avuto un simile assetto sarebbe sorprendente.

Ci sembra improbabile che Apple produca un iPad Pro nel 2020 con la stessa configurazione di iPhone 11 Pro ma se così fosse potrebbe trattarsi della stessa configurazione di iPhone 11 Pro, che ha un obiettivo principale da 12 MP f / 1.8, un teleobiettivo da 12 MP f / 2.0 e un 12 MP f / 2.4 ultra-wide.

Un altro rapporto ha affermato nelle settimane scorse, che iPad Pro potrebbe avere un obiettivo di rilevamento della profondità 3D. Questo permetterebbe di creare ricostruzioni 3D di stanze, persone e oggetti. Queste affermazioni sono state avallate anche da Ming-Chi Kuo, che le ha etichettate come probabili.

Un ultima curiosità sulla presunta immagine del retro di iPad Pro 2020 riguarda design e materiali: sembra in metallo e simile ad iPad Pro 11.

Display

Quanto al display, alcune voci passate hanno riferito sulla possibilità che i prossimi iPad Pro potrebbero disporre di schermi miniLED anziché LED , il che sarebbe un grande passo avanti per due motivi: in primo luogo, la qualità dello schermo sarebbe migliore; in seconda istanza, la tecnologia miniLED consentirebbe schermi più sottili e leggeri rispetto agli attuali modelli.

Sempre Kuo ha suggerito che gli schermi miniLED debutteranno in un iPad Pro da 12,9 nel terzo trimestre del 2020, uno dei quali potrebbe anche disporre della CPU A14X. Difficile a questo punto interpretare la previsione; stiamo parlando dell’iPad pro previsto per marzo e scivolato più avanti o di un differente iPad pro?

Prezzo iPad Pro 2020

Quando si parla di modelli Pro ci si riferisce certamente ai tablet della Mela di fascia alta; di conseguenza è facile aspettarsi un tablet non di certo economico o accessibile. L’attuale iPad Pro 11 pollici parte da 899 euro, mentre quello da 12,9 euro ha un prezzo di listino ufficiale che parte da 1.119 euro.

Al momento non sembrano esserci dei rapporti univoci sul prezzo del prossimo modello Pro di tablet Apple, ma è verosimile che il costo di listino sia identico a quello dell’attuale line up, senza particolari stravolgimenti nel costo di listino.

Speranze su iPad Pro 2020

Al di là dei rumor e delle indiscrezioni apparsi in rete nelle scorse settimane, è possibile anche stilare una lista di caratteristiche che gli utenti sperano di vedere sul prossimo tablet della Mela.

Tra questi, sicuramente, una maggiore durata della batteria. Questo perché iPad Pro è il tablet più versatile di sempre. C’è chi lo utilizza per giocare, per via del grande schermo (ancor di più oggi, grazie ad Apple Arcade). C’è, invece, chi lo utilizza per lavoro, quindi in ambito produttività, e questo grazie alle suite stile Office, e alla tastiera smart. C’è chi lo utilizza per la grafica, anche grazie ad Apple Pencil. Insomma, un tablet del genere ha necessità di parecchia autonomia, per poter soddisfare effettivamente un pubblico più esigente, che fa di iPad Pro una stazione importante per giochi e lavoro.

Una maggiore durata della batteria servirebbe, dunque, ad accorciare, se non azzerare completamente, la distanza tra iPad Pro e i laptop.

Una seconda speranza, collegata alla prima, è la possibilità del supporto ad una vera ricarica rapida. Ad una batteria più capiente dovrebbe certamente corrispondere la possibilità di una ricarica più veloce.

Ad oggi, una delle caratteristiche iPad riprese dal monto smartphone è il Face ID. Se è vero che inizialmente tale sistema di riconoscimento facciale era tra i più efficaci, alcune soluzioni più recenti, anche in forza al mondo Android, sembrano aver un po’ offuscato il sistema sviluppato dalla Mela, che ad oggi non sembra essere il più veloce presente sulla scena.

L’avvento del 5G non fa che accendere una speranza su un possibile iPad Pro 5G. In effetti su questa soluzione c’è stato qualche rapporto precedente, anche se è l’ingresso di tale tecnologia è attesa per il 2021. Sembra che solo iPhone 12 possa, invece, avere questa connettività già entro il 2020.

Altra speranza potrebbe essere collegata ad un maggior quantitativo di RAM. Storicamente Apple ha dimostrato che non un quantitativo di RAM esagerato per godere di un device performante e reattivo. Al momento, gli ultimi iPad Pro godono di 4GG di RAM, mentre i modelli da 1 TB sono dotati di 6 GB. Questo dato, almeno sulla carta, sembra allontanare la periferica dall’idea di dispositivo premium, anche in considerazione al fatto che i principali avversari godono invece di 8 GB di RAM, come il Samsung Galaxy Tab S6, mentre altri si spingono addirittura a 12 GB.

Siamo certi che ulteriori innovazioni potrebbero anche riguardare Apple Pencil, Smart Keybord e altri accessori. Apple è solita accompagnare il lancio dei propri hardware con una nuova schiera di accessori collegati. Ancor di più con iPad Pro, considerando che sono proprio questi accessori che lo trasformano in una stazione versatile e multi funzione. Una di queste novità potrebbe essere la tastiera con trackpad che contribuirebbe ad avvicinare molto l’iPad ad un computer.