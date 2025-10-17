Chiamate anonime inarrestabili: non bisogna perdere tempo, c’è un modo per capire chi è

Non farti più infastidire dalle chiamate con numero privato. Esistono strumenti mirati che ti permettono di risalire all’identità del chiamante, ma devi essere pronto a investire.

Ricevere una chiamata con numero anonimo è fastidioso, se non addirittura irritante. Che si tratti di call center aggressivi, di scherzi di cattivo gusto o, peggio ancora, di stalking, l’impossibilità di sapere chi si nasconde dietro quella dicitura “Numero Privato” genera frustrazione e un senso di impotenza tecnologica. La tentazione è spesso quella di ignorare e sperare che smettano, ma quando le chiamate diventano inarrestabili, subentra la necessità di agire.

Per fortuna, viviamo in un’era in cui ogni problema digitale ha (quasi) una soluzione. Non è vero che è impossibile risalire all’identità del chiamante anonimo. Anzi, la tecnologia e i servizi di telefonia mettono a disposizione degli strumenti specifici. Il motivo per cui molti non li conoscono è semplice: richiedono un piccolo investimento, sia di tempo che economico.

Se hai deciso di smettere di farti infastidire e vuoi finalmente sapere chi ti tormenta, sappi che la tua “impresa” tecnologica non è affatto complicata. Bisogna solo scegliere lo strumento più adatto alla situazione.

Le Armi Segrete per Smascherare l’Anonimo

Il modo per far apparire in chiaro il numero anonimo si basa su un principio ingegnoso: la deviazione di chiamata. Quando rifiuti la chiamata dal numero privato, questa viene “dirottata” su un servizio esterno che, sfruttando le logiche delle compagnie telefoniche, ne rivela l’identità.

Whooming: L’App Sfrutta la Deviazione. La soluzione più immediata per molti è affidarsi a Whooming. Questo servizio sfrutta proprio la tecnica della deviazione di chiamata per mostrare in chiaro il numero. Ecco come funziona in pratica.

Installa l’App: Scarica e installa l’app Whooming sul tuo smartphone (disponibile per Android e iOS).

Configura la Deviazione: Durante la configurazione iniziale, l’app ti chiederà di chiamare un codice specifico (*67*06xxxxxxx#). Questo codice attiva la deviazione di chiamata in caso tu rifiuti o non risponda a un numero anonimo.

Rifiuta la Chiamata: D’ora in poi, quando ricevi una chiamata anonima, ti basterà rifiutarla. Il numero verrà deviato al servizio Whooming.

Identificazione: Accedendo al Registro Chiamate di Whooming, troverai il numero anonimo smascherato in chiaro.

Attenzione: Whooming è gratuito solo per un periodo di prova iniziale (solitamente 7 giorni). Per continuare a vedere i numeri completi, dovrai sottoscrivere un abbonamento (i costi sono variabili, ma ragionevoli per un servizio di questo tipo).

Override: Il Servizio Diretto dell’Operatore. Se preferisci non passare per un’app esterna e vuoi una soluzione più “ufficiale”, puoi rivolgerti direttamente al tuo provider di telefonia. Questo strumento si chiama Servizio Override.

Il motivo è più semplice di quanto si pensi: l’identità del chiamante anonimo non è sconosciuta a livello tecnico; è solo “celata” da un codice. Il servizio Override solleva questo velo, permettendo di visualizzare il numero in chiaro anche se si tratta di una numerazione privata.

Questo piccolo dettaglio fa davvero la differenza: a differenza di Whooming, il servizio Override è fornito direttamente dalle compagnie telefoniche (TIM, Vodafone, WINDTRE, ecc.) ed è spesso necessario richiederlo tramite un modulo specifico da inviare via PEC o raccomandata. I costi sono generalmente più importanti (si aggirano sui 30-40 euro per periodi limitati, come 15 giorni) ed è una soluzione adottata di solito quando le chiamate anonime sono un problema serio e prolungato.

Il primo passo per ottenere l’Override è contattare il Servizio Clienti del tuo operatore per farti guidare nella compilazione e nell’invio della documentazione richiesta.

In definitiva, se le chiamate anonime sono diventate inarrestabili e moleste, non perdere tempo. Smetti di ignorarle e scegli lo strumento più adatto a te. Informarsi e agire è l’unico modo per riprendere il controllo del tuo telefono.