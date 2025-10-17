Electronic Arts agli arabi, i dipendenti dicono no

Dipendenti di Electronic Arts (EA) e il Communications Workers of America (il più grande sindacato dei lavoratori delle comunicazioni e dei media negli Stati Uniti), condannano l’acquisizione da 55 miliardi di dollari di EA da parte di consorzio di investitori composto dal Public Investment Fund dell’Arabia Saudita, dal fondo di private equity americano Silver Lake e dalla società di investimento Affinity Partners di Jared Kushner.

Le persone contrarie all’acquisizione affermano di non sentirsi rappresentate nei negoziati e la conseguente perdita di posti di sarebbe, a loro dire, “una scelta e non una necessità”, fatta “per riempire le tasche degli investitori”.

A descrivere la situazione è il sito Eurogamer, spiegando che, dopo l’annuncio dell’acquisizione al fine di privatizzare l’azienda, sono circolate voci di speculazioni sul futuro di EA, e diversi gaming studios di sua proprietà, divisi tra EA Sports ed EA Entertainment. Ora rappresentanti dei sindacati United Videogame Workers e Communications Workers of America (CWA), hanno risposto formalmente appellandosi alle autorità di regolamentazione affinché prendano attentamente in esame l’accordo.

“Non siamo un’azienda in difficoltà”

“EA non è un’azienda in difficoltà” si legge in una dichiarazione. “Con un fatturato annuo di 7,5 miliardi di dollari e 1 miliardo di dollari di profitti l’anno, EA è uno dei maggiori sviluppatori di videogiochi ed editori al mondo”.

Il successo dell’azienda è merito dei dipendenti, afferma il sindacato. “Nondimeno, queste stesse persone sono a rischio nel quadro dell’accordo in questione, niente affatto rappresentate nei momenti nei quali l’acquisizione era in fase di discussione o negoziazione”.

Menzionando il numero di licenziamenti in tutto il settore a partire dal 2022, i lavoratori riferiscono di essere preoccupati per «il futuro dei nostri studios, considerati arbitrariamente “meno redditizi” ma i cui contributi all’industria dei videogiochi determinano il prestigio di EA».

Si legge ancora nel comunicato: “Se si perdono posti di lavoro o si chiudono studios a causa di tale accordo, si tratterebbe di una scelta e non una necessità, pensata al solo scopo di riempire le tasche degli investitori e non per rafforzare l’azienda”.”Ogni volta che società di private equity o investitori miliardari acquisiscono uno studio indipendente, i dipendenti perdono visibilità, trasparenza e potere”.

“Decisioni che modellano il nostro modo di lavorare, la nostra arte e il nostro futuro, sono prese a porte chiuse da dirigenti che non hanno mai scritto una riga di codice, creato mondi o lavorato a supporto di servizi live. Invitiamo le autorità di regolamentazione e i rappresentanti eletti ad analizzare minuziosamente questo accordo facendo in modo che qualsiasi percorso previsto permetta di proteggere posti di lavoro, salvaguardi la libertà creativa e faccia rimanere responsabile i processi decisionali per i lavoratori che hanno reso possibile il successo di EA”. Nella petizione, i lavoratori chiedono di rendere i videogiochi migliori dal punto di vista dipendenti e dei giocatori e “non per i miliardari”.

