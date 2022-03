Chiude il più grande rivenditore Apple in Russia

Mentre alcuni rivenditori Apple in Russia hanno deciso di innalzare i prezzi di listino dell’hardware in vendita, la catena russa di negozi re:Store sembra aver temporaneamente chiuso i battenti.

Ricordiamo che Apple ha chiuso il suo Apple Store online in Russia, dichiarando di essere “profondamente preoccupata per l’invasione russa dell’Ucraina”. Adesso, molti negozi fisici gestiti da rivenditori terze parti nella regione rimangono chiusi, o vendono hardware Apple a prezzi notevolmente gonfiati.

Secondo la pubblicazione russa Podyom, nota anche come “The Rise!”, il più grande rivenditore del paese non ha aperto le proprie saracinesche il 2 marzo 2022. Tuttavia, il portavoce della catena re:Store afferma che si tratta di una chiusura temporanea.

La decisione di chiudere oggi i negozi re:Store è temporanea ed è causata dalla necessità di valutare l’attuale situazione del mercato. In futuro, i negozi continueranno a funzionare normalmente

Allo stesso tempo, iPhones.ru ha riferito che i rivenditori Apple online hanno aumentato notevolmente i loro prezzi.

Il costo dei prodotti Apple è aumentato vertiginosamente quasi ovunque. Il MacBook Pro più costoso ha raggiunto 1.138 milioni di rubli, circa 11.000 dollari

Supponendo che iPhones.ru intenda quale MacBook Pro più costoso quello elencato da Apple, e non quello da acquistare tramite le opzioni Build to Order, allora il listino normale dovrebbe essere di 3.190 dollari. Altri esempi citati includono un iPhone 13 Pro Max da 1 TB che ora costa 308.679 rubli, o circa 2.940 dollari. Il negozio online di Apple in Russia lo vende a 1.523 dollari.

Ovviamente il prezzo gonfiato dell’hardware Apple in Russia, non significa che la domanda dei clienti sia cresciuta. Sulla base di una ricerca del 2020, Statista ha stimato che le vendite di Apple nell’intera regione ammontano a 2,5 miliardi di dollari, non una cifra record per gli standard di Apple.

Apple ha bloccato le vendite in Russia e ha annunciato aiuti per la popolazione dell’Ucraina: ne abbiamo parlato in questo articolo di macitynet.