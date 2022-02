Iliad, il Giurì blocca lo spot fibra 5 Gbit perché ingannevole

Su segnalazione del concorrente Wind, il Giurì ha stabilito che la pubblicità del servizio iliad Fibra 5 Gbit è una «Comunicazione commerciale ingannevole» ordinando il blocco degli spot televisivi. Occorre rilevare che alcune perplessità erano già state segnalate subito dopo la presentazione dell’ingresso di iliad nel fisso in Italia con l’introduzione dell’offerta Fibra 5 Gbit avvenuta il 25 gennaio e di cui abbiamo riferito in questo articolo.

In particolare le perplessità e la segnalazione di Wind al Giurì riguardano lo strillo commerciale “Nasce Iliad box, la fibra chiara e tonda con velocità fino a 5 gigabyte al secondo complessivi. Per gli utenti mobile Iliad, a 15 euro e 99”.

Anche se nel testo iliad viene precisato l’aggettivo “complessivi” è molto probabile che il Giurì abbia bloccato gli spot TV iliad perché la frase velocità fino a 5 Gbit può indurre gli utenti e potenziali tali sulle prestazioni reali. Ricordiamo infatti che la velocità di 5 GBit può essere raggiunta solo in determinate zone a seconda della rete in fibra disponibile, ma sopratutto si tratta della somma della velocità massima di tutte le porte del router iliad. Se queste condizioni non si verificano la velocità massima arriva a 1 Gbit.

L’organo giudicante dell’istituto dell’autodisciplina pubblicitaria, siglato Iap e comunemente indicato come il Giurì, ha dichiarato al Corriere della Sera che le motivazioni di questa decisione saranno pubblicate nei prossimi giorni. A stretto giro di posta è arriva ta la risposta ufficiale di iliad che riportiamo qui di seguito:

«Siamo molto sorpresi dall’intervento del Giurì in seguito all’istanza presentata da un nostro concorrente, dal momento che come sempre comunichiamo le caratteristiche delle nostre offerte con la massima trasparenza. Aspettiamo di conoscere le motivazioni di questa disposizione per comprenderla e valutare eventuali azioni».

Il Giurì ha bloccato esclusivamente gli spot televisivi: iliad può proseguire con nuove sottoscrizioni e installazioni. Secondo diversi osservatori e associazioni di consumatori il problema non riguarda solo iliad ma in generale tutti gli operatori che offrono collegamenti fisso – fibra in quanto il sistema dei semafori per indicare il tipo di connessione sembra ormai superato.

Per il piano di iliad per il collegamento fisso e fibra si parte da qui: per conoscere invece come funziona e i dettagli tecnici rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Tutti gli articoli iliad su Macitynet

Su Macitynet abbiamo seguito l’arrivo del nuovo quarto operatore mobile nazionale a partire dalle anticipazioni, alla presentazione di iliad Italia svoltasi a Milano, con approfondimenti sulle tariffe iliad in offerta lancio da 5,99 euro al mese per 30 GB più chiamate e SMS illimitati, passando per negozi e distributori automatici Simbox, alla sottoscrizione del piano via Internet con consegna della SIM iliad a casa, infine anche con un tutorial su come attivare la SIM iliad una volta consegnata a domicilio.

Qui invece un articolo su come e dove effettuare la ricarica iliad. Secondo rilevazioni di uno studio indipendente le prestazioni della rete iliad in Italia superano quelle di Wind in 4G, mentre in 3G superano Vodafone. Per chi è ancora indeciso se passare o meno a iliad ecco una serie di consigli pratici per verficare la copertura prima di abbonarsi.