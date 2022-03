DJI Mic è il guanto di sfida ai microfoni Rode

Arriva su Amazon DJI Mic, un microfono destinato ai creatori di video, che potrebbe essere un ottimo alleato per i creatori di contenuti che intendono effettuare riprese sfruttando l’ultima DJI Action 2, o utilizzare lo stabilizzatore per smartphone OM 5. E’ così versatile che potrebbe essere un ottimo compagno anche per chi intende utilizzare un qualsiasi smartphone o laptop per registrare.

Fondamentalmente, se la videocamera Action 2 è la risposta di DJI a GoPro, il nuovo microfono DJI va ad affacciarsi sul panorama che attualmente viene occupato da Rode Wireless Go II.

Sarebbe dovuto arrivare a gennaio scorso, poi posticipato, si sa già che avrà un prezzo listino di 329 euro. DJI Mic promette di offrire una qualità del suono eccezionale e una registrazione a doppio canale a distanze fino a 250 metri. Grazie alle batterie integrate si otterranno fino a 5,5 ore di autonomia dai trasmettitori, 5 ore dal ricevitore e 15 ore dalla custodia di ricarica.

DJI Mic viene fornito con due trasmettitori, ciascuno con microfoni integrati. Entrambi i trasmettitori supportano l’audio omnidirezionale, il che rende questo prodotto ideale per interviste a più persone e piccole operazioni in studio. DJI afferma che la potente trasmissione wireless del microfono, che utilizza la più recente tecnologia di crittografia dell’azienda, è progettata per mantenere l’audio stabile riducendo il ritardo del suono.

Vale la pena notare che le registrazioni possono essere effettuate separatamente tramite ciascun canale, oppure i due canali possono essere combinati per flessibilità in post-produzione. Per facilitare la selezione del canale e consentire un facile accesso alle impostazioni di input/output e ad altre operazioni essenziali, il ricevitore è dotato di un display touchscreen.

L’intero sistema DJI Mic è connesso in modalità wireless tramite una banda di frequenza a 2,4 GHz. Allo stesso tempo, la tecnologia anti-interferenza del sistema garantisce un flusso audio stabile, anche in aree quali stazioni ferroviarie, centri commerciali e uffici.

Ogni trasmettitore pesa solo circa 30 grammi e può essere indossato tramite la clip posteriore integrata o utilizzando magneti a clip. Si può anche collegare il ricevitore a una fotocamera DSLR, alla mirrorless oppure a una staffa per smartphone, utilizzando un adattatore hot shoe. Considerando che il ricevitore è dotato di porte USB-C, lightning e TRS da 3,5 mm, DJI Mic diventa compatibile con praticamente tutti gli smartphone, fotocamere e laptop.

Tra le altre caratteristiche tecniche, questo DJI Mic registra una traccia di sicurezza, ossia una traccia audio secondaria, che viene registrata come backup con un volume di -6 dB. Questo aiuta a salvaguardare l’audio nel caso di perdita di suono causata da problemi come distorsione o clipping. Per ricaricare Dji Mic si impiega circa 1 ora e 10 minuti, mentre occorrono circa 2 ore e 40 minuti per caricare completamente la custodia di ricarica.

DJI mic si potrà acquistare su Amazon non appena disponibile, cliccando direttamente a questo indirizzo.