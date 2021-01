Choetech J-Q5004, caricabatterie potente che serve ai vostri iPhone: solo oggi a 12,74 euro

Se cercate una soluzione per caricare rapidamente un iPhone di ultima generazione, lo trovate oggi in offerta: solo 12,74 euro. Come noto gli iPhone da quest’anno non hanno più un caricabatterie nella confezione e questo che oggi è in promozione non solo costa poco, ma ha tutte le caratteristiche richieste per essere quello che state cercando

Questo caricabatterie, prodotto da Choetech, è l’ultima versione di un modello di cui abbiamo già parlato in passato ma ha due novità importanti: la prima è che arriva a 20W e la seconda è che è compatibile con il protocollo PowerDelivery 3. Queste due caratteristiche insieme rendono questo accessorio l’ideale per i nuovi iPhone e anche per il nuovo alimentatore per Magsafe.

Da una parte, infatti, grazie al caricabatterie potrete ricaricare tutti gli iPhone dall’iPhone 8 in su molto più velocemente che con un caricabatterie non PowerDelivery, dall’altra potrete sfruttare al massimo il caricabatterie wireless e magnetico di Apple. Quest’ultimo infatti è in grado di fornire 15W solo quando viene collegato ad un caricabatterie PowerDelivery 3 che fornisce 20W.

Il caricabatterie Choetech costerebbe 20 euro ma in offerta del giorno lo pagate solo 12,74 euro