Apple Watch Serie 6 Black Unity disponibile da oggi in Italia

Apple rende disponibile anche in Italia l’edizione limitata Apple Watch Serie 6 Black Unity e il cinturino abbinato, parte delle iniziative pensate per il Black History Month che negli Stati Uniti celebra la storia e la cultura delle persone di colore. La Black Unity Collection comprende Apple Watch Series 6 Black Unity, il cinturino sport Black Unity e il quadrante Unity

Nell’ambito di questa iniziativa, Apple supporta sei organizzazioni a livello globale, sostenendole nell’ulteriore sviluppo della loro missione, cioè quella di promuovere e ottenere uguaglianza e diritti civili negli Stati Uniti e nel mondo: Black Lives Matter Support Fund via the Tides Foundation, European Network Against Racism, International Institute on Race, Equality and Human Rights, Leadership Conference Education Fund, NAACP Legal Defense and Educational Fund, Inc. e Souls Grown Deep.

I membri della comunità creativa nera e i sostenitori in tutta Apple si sono uniti per creare un cinturino sport e un quadrante per Apple Watch che onorasse la lotta per la giustizia razziale. Ispirata al richiamo all’azione di movimenti storici e attuali, il cinturino Black Unity Sport Band ha la scritta “Truth. Power. Solidarity.” incisa al laser all’interno del perno di fissaggio in acciaio.

La Black Unity Collection rende omaggio alla ricca tradizione e all’abilità artigianale nei tessuti della comunità nera e celebra i colori della bandiera Pan-Africana: rosso, che rappresenta il sangue che unisce i popoli della diaspora africana e che è stato versato per la loro liberazione, nero, che rappresenta i popoli la cui esistenza è affermata dalla bandiera, e verde, che rappresenta la ricchezza naturale dell’Africa, la madrepatria.

Il cinturino sport Black Unity è fatto da singoli pezzi di fluoroelastomero colorato, che vengono assemblati a mano e stampati a compressione in un unico pezzo. Il quadrante dell’orologio Unity crea un motivo sempre diverso che cambia dinamicamente quando Apple Watch si muove. Apple Watch Series 6 Black Unity e il cinturino sport Black Unity sono disponibili a partire dal primo febbraio, e il quadrante Unity è disponibile come parte dell’aggiornamento watchOS 7.3.

Gli utenti Apple Watch possono partecipare a una nuova Sfida Attività Unity e guadagnare la medaglia virtuale limited-edition chiudendo l’anello movimento per sette giorni consecutivi nel mese di febbraio.

Prezzi e Disponibilità

Apple Watch Series 6 Black Unity (GPS) è in vendita da questa pagina di Apple Store online a partire da 439 euro, mentre Apple Watch Series 6 Black Unity da questa pagina di Apple Store online (GPS + Cellular) a partire da 539 euro.

Il cinturino Sport Black Unity è in vendita a 49 euro da questa pagina di Apple Store online.

La Black Unity Collection è disponibile online e nei negozi Apple, a partire da oggi, lunedì primo febbraio, negli Stati Uniti e oltre 38 nazioni e territori. Apple Watch Series 6 Black Unity limited-edition è disponibile durante il mese di febbraio mentre il cinturino sport Black Unity sarà disponibile per tutto l’anno. Il quadrante Unity è disponibile come parte dell’aggiornamento watchOS 7.3 e richiede iPhone 6s o modello successivo con iOS 14.4.

Tutti gli articoli che parlano di iPhone, iPad, Mac e Apple Watch sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere sulle ultime versioni di iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e Apple Watch 7 è riassunto negli approfondimenti di macirtynet ai rispettivi collegamenti.