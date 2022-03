Chrome 100 porta nuova icona, sicurezza e multi schermo

Google ha rilasciato la versione 100 del browser Chrome per Mac, Windows, iPhone, iPad e dispositivi Android, e per l’occasione ha aggiornato l’icona per ogni piattaforma. Le differenze sono quasi impercettibili e sono quelle che gli sviluppatori avevano già indicato a gennaio, con il cerchio blu interno leggermente più grande e la sparizione delle le ombreggiature tra un colore e l’altro.

L’ultimo aggiornamento di Chrome per per Mac, Windows e Linux integra 28 patch di sicurezza, inclusa la soluzione a una vulnerabilità di sicurezza di tipo zero-day che permetteva l’esecuzione arbitraria di codice. Google, raccomanda di aggiornare il browser per Mac, Windows e Linux all’ultima versione disponibile.

L’aggiornamento introduce anche nuove API per funzionalità multi schermo che possono essere sfruttate quando il computer gestisce più monitor in contemporanea. Per esempio Google indica che è possibile usare Slides per una presentazione, posizionando le slide sul monitor principale, mentre sullo schermo secondario è possibile visualizzare note e appunti per il presentatore.

Finora sviluppatori e gestori di siti web hanno lavorato con stringhe a due cifre per rilevare la versione del browser dell’utente, per questa ragione per la prima volta il passaggio a un numero di versione a tre cifre con Chrome 100 potrebbe creare problemi, blocchi o malfunzionamenti con alcuni siti web.

Some of you might have noticed a new icon in Chrome’s Canary update today. Yes! we’re refreshing Chrome’s brand icons for the first time in 8 years. The new icons will start to appear across your devices soon. pic.twitter.com/aaaRRzFLI1 — Elvin 🌈 (@elvin_not_11) February 4, 2022

Google informa di aver apportato alcune modifiche per mitigare i possibili problemi, in ogni caso consiglia a sviluppatori e gestori di siti web di effettuare prove usando il nuovo numero di versione, oltre che testare numeri di versione uguali o superiori a 100. Dei possibili problemi dei siti web con Chrome e Firefox versione 100 abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo.

Chrome per iOS si scarica gratis dall’App Store; Chrome per Mac si scarica da questo indirizzo. Se Chrome è già installato sul vostro Mac è possibile aggiornarlo selezionando dal menu “Chrome” la voce “Informazioni su Google Chrome” e attendendo lo scaricamento automatico dlela nuova versione.