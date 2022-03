Apple non ripara più gli iPhone persi o rubati

Da tempo Apple ha attivato alcune misure per scoraggiare il furto e la rivendita degli iPhone, ma stando a un messaggio interno della multinazionale di Cupertino trapelato in rete, sembra che Apple stia introducendo una ulteriore misura per rafforzare questa policy: gli iPhone di provenienza dubbia, che risultano persi o rubati, non possono più ricevere riparazioni presso i negozi Apple Store e nei centri di riparazione autorizzati.

Quando iPhone è perso o rubato il legittimo proprietario può cancellare da remoto tutti i contenuti memorizzati sul terminale e anche disabilitare il funzionamento. A questo si aggiunge la richiesta all’utente di disabilitare la funzione Find My iPhone, in italiano Apple Dov’è, prima di procedere con una riparazione presso un negozio Apple Store e nei centri di riparazione autorizzati.

Il recente messaggio interno di Apple segnalato da MacRumors informa che ora i tecnici vengono avvisati se un iPhone è stato segnalato come perso nel registro dei dispositivi della GSMA: si tratta di un database globale dell’associazione mondiale degli operatori telefonici, la stessa che organizza ogni anno il Mobile World Congress di Barcellona. Quando un utente porta un iPhone in riparazione si presume che la verifica da parte dei tecnici venga effettuata tramite il codice IMEI.

In questo database i proprietari di smartphone possono registrare il proprio terminale tramite codice IMEI per segnalarne lo stato, inclusi i casi in cui è stato perso, rubato oppure ottenuto in modo fraudolento. Se un tecnico Apple legge l’avviso all’interno dei sistemi MobileGenius o GSX che informa che il terminale è segnalato come smarrito, il documento Apple precisa che la riparazione deve essere rifiutata.

Naturalmente il controllo dello stato del terminale e il divieto a procedere con la riparazione valgono per gli Apple Store e i centri di riparazione autorizzati. Nulla impedisce all’utente di rivolgersi ad altri riparatori indipendenti che non effettuano controlli.

