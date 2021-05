Chrome 90 per iPhone e iPad supporta i widget

Google ha pubblicato su App Store la versione 90 del browser Chrome per iPhone e iPad, la cui novità principale riguarda il supporto ai widget nella schermata principale dei dispositivi abilitati da Apple a partire dalla versione 14 di iOS e iPadOS.

Sui dispositivi in cui si può installare iOS 14 e iPadOS 14 o una versione successiva di entrambi i sistemi operativi di iPhone e iPad è infatti possibile aggiungere uno o più widget tra le pagine e le icone delle applicazioni visibili nella schermata principale (ve ne abbiamo parlato in dettaglio con un articolo-guida), ma per far sì che ciò accada devono essere gli sviluppatori stessi ad utilizzare le API di Apple per offrire questa funzione.

Nel caso di Google, il supporto ai widget per la schermata principale di iPhone e iPad è stato introdotto sulla versione 90.0.4430.78 dell’app di Chrome disponibile su App Store. L’utente può scegliere tra tre diverse opzioni per i widget: il più completo è quello che mette a disposizione la barra di ricerca rapida al di sotto della quale sono stati posizionati i pulsanti per accedere rapidamente alla modalità di navigazione in incognito e alla ricerca vocale, in alternativa c’è il box più piccolo dedicato alla sola ricerca.

Il terzo widget invece permette di giocare al “Dino di Chrome”, il gioco del dinosauro pixellato che appare quando si tenta di visitare un sito web su Chrome in assenza di connessione a Internet (la storia sulla sua origine fu raccontata da Google nel 2018 e la trovate riportata in questo articolo di Macitynet).

Tra le altre novità introdotte dalla versione 90 dell’app Chrome per iOS e iPadOS c’è la possibilità di modificare le password e i nomi utente salvati all’interno delle impostazioni, oltre a qualche miglioramento alle prestazioni e alla stabilità dell’applicazione. Ricordiamo che l’app di Chrome è disponibile gratuitamente su App Store in versione universale per iPhone e iPad. Google Chrome 90 per desktop invece è stato rilasciato ad aprile: le novità principali sono descritte in questo articolo.

