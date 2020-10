Cinque smartphone in offerta su eBay da acquistare al volo, tre iPhone inclusi

Su eBay continuano le offerte e sconti su numerosi smartphone, iOS e Android, come segnalatovi diverse settimane fa. Oltre agli smartphone evidenziati in precedenza, eccovi altre cinque offerte imperdibili. Tra questi ci sono pure tre diversi modelli di iPHone, ormai divenuti “low cost”, ,a che possono risultare certamente interessanti per una vastissima categoria di utenti. Ecco di quali si tratta.

Il primo smartphone che ci sentiamo di consigliarvi, anche in virtù del rapporto qualità prezzo, è iPhone XR. Il terminale è il diretto antenato di iPhone 11, e presenta caratteristiche che lo rendono ad oggi un validissimo concorrente sul mercato, in grado di rivaleggiare ad armi pari, se non battere, numerosissimi smartphone Android, anche di fascia alta. A 559 euro vi portate a casa uno smartphone con un comparto fotografico molto valido e un chip a12 Bionic che farà girare il terminale come una scheggia, senza temere rivali. Clicca qui per acquistarlo.

Clicca qui per comprare. Se, invece, volete provare un iPhone ancor più low cost, il consiglio è di dare uno sguardo ad iPhone SE, l’unico a non aver subito da parte di Apple ritocchi di prezzo dopo la presentazione di iPhone 12. Eppure su eBay si acquista a 419,99 euro.Ricordiamo che stiamo parlando dell’ultimo telefono Apple per data di rilascio, una riedizione del vecchio iPhone 8 con alcuni dettagli che lo rendono più moderno. Tra cui il processore A13 che è lo stesso di iPhone 11 e iPhone 11 Pro. Il resto lo leggete nel nostro articolo dedicato al nuovo modello dove ci sono tutte le caratteristiche essenziali oppure nella nostra recensione

L’ultimo degli iPhone che vi proponiamo in questa lista, perché dal rapporto qualità prezzo davvero conveniente, è iPhone 11. E’ il diretto antenato di iPhone 12, anche se monta ancora un display LCD, comunque di ottima fattura. Si tratta di un terminale con ben due fotocamere sul posteriore, e che integra un chip A13, sebbene non di ultima generazione in grado di competere con i top di gamma Android attuali. Insomma, un dispositivo certamente alla moda, con tanto di notch e Face ID tridimensionale. Al momento lo pagate solo 629 euro, ovviamente nuovo sigillato, e da venditore professionale e sicuro. Clicca qui per acquistare.

Se volete provare uno smartphone con display ultra fluido a120Hz, ecco Poco X3.

POCO X3 NFC si fa notare per diverse sue caratteristiche, tutte concentrate in un prezzo davvero piccolo. Anzitutto si parte dal processore, che è un Qualcomm Snapdragon 732G, e prosegue soprattutto con un display ultra fluido a 120 Hz. E’ presente naturalmente la connettività NFC, che addirittura da il nome al telefono, mentre non manca un reparto multimediale di tutto rispetto, grazie ad una quadrupla camera con fotocamera principale da 64 MP, il cui sensore è affiancato da tre fotocamere rispettivamente da 8 MP, 2 MP e 2 MP.

A questo indirizzo costa solo 249,99 euro.

Ultimo, non per importanza, Huawei P smart 2020, con display da 6,21 pollici, si distingue per le prestazioni multimediali sostenute, sempre in considerazione della fascia di prezzo del terminale, grazie a un sistema di tre fotocamere, dotate di Intelligenza Artificiale. In particolare, la doppia fotocamera posteriore da 13MP f/1.8 + 2MP, è dotata di riconoscimento automatico fino a 22 categorie tra oggetti e scene, mentre la fotocamera anteriore da 8MP f/2.0 è in grado di riconoscere 8 tipi di sfondi verticali e applica diversi algoritmi di ottimizzazione. Il terminale è alimentato dal processore Kirin 710 Octa-Core con processo produttivo a 12nm, mentre lato software arriva con l’interfaccia grafica EMUI 9.1, che modula il colore di sfondo e dei caratteri. Non manca la tecnologia Huawei GPU Turbo per migliorare l’efficienza complessiva del dispositivo, dal punto di vista grafico, delle prestazioni e del consumo energetico. Peraltro, badate bene, ha i servizi Google installati.

Al prezzo di 157,99 euro è un terminale che vi consigliamo vivamente.