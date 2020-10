Progetto “Sun Valley”: Microsoft lavora all’aggiornamento dell’interfaccia di Windows 10

Microsoft è al lavoro su un importante aggiornamento di Windows 10 previsto per il 2021 e stando a quanto riferiscono le indiscrezioni l’update previsto dovrebbe integrare rilevanti novità nella UI (User Interface), l’interfaccia utente.

Il sito Windowscentral riferisce di novità che dovrebbero riguardare il menu Start, il centro notifiche e File Explorer (l’applicazione di gestione file), con un design rivisto e più moderno, migliori animazioni e nuove funzionalità. Il nome in codice con il quale Microsoft fa internamente riferimento alla nuova UI è “Sun Valley” e si prevede sarà distribuito con la release “Cobalt” di Windows 10 prevista per le festività natalizie del 2021.

La documentazione interna descrive il progetto come qualcosa in grado di portare un effetto “rigenerante” e modernizzare la desktop experience di Windows per tenere il passo con l’aspettativa dei clienti in un mondo guidato da altre interfacce moderne e leggere.

Windows è cambiato poco negli ultimi anni mentre altri sistemi hanno optato varie modifiche a livello di interfaccia utente. Apple, ad esempio, ha predisposto modifiche in macOS 11 Big Sur, con un design nuovo, più spazioso che semplifica la navigazione e mette ancora più controlli a portata di clic.

Ogni singolo elemento è stato ridefinito, dalla curvatura degli angoli delle finestre alla palette di colori e materiali, e nuove funzioni permettono agli utenti di avere ancora più informazioni e controllo. Le icone nel Dock sono state ridisegnate per uniformarle a quelle usate nell’intero ecosistema Apple Inoltre, i pulsanti e i controlli appaiono solo quando servono e si ritraggono quando non servono. L’intera esperienza, secondo Apple, risulta più pulita, fresca e familiare, con meno distrazioni visive, per dare spazio e risalto ai contenuti dell’utente.

Il progetto “Sun Valley” di Microsoft è a quanto pare portato avanti dal Windows Devices and Experiences team, guidato da Panos Panay, Chief Product Officer che ha preso le redini di questa divisione a febbraio di quest’anno. A maggio Microsoft aveva fatto sapere di volere “reinvestire” in Windows 10 entro il 2021 e “Sun Valley” potrebbe essere il frutto dei reinvestimenti di cui l’azienda ha parlato.