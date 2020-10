Retroactive 1.9, aggiornato il software per riavere Aperture, iPhoto e iTunes su macOS Catalina e Big Sur

Con macOS Catalina, non è più possibile eseguire vecchie applicazioni di Apple come iTunes, reso superfluo dai servizi integrati nel sistema operativo stesso ma anche applicazioni come Aperture e iPhoto, ancora amate da molti utenti.

Retroactive 1.9 è l’ultima versione di un software Mac che permette di avviare Aperture, iPhoto, e iTunes su macOS Catalina e anche su macOS Big Sur, ma anche Xcode 11.7 su macOS Mojave, Final Cut Pro 7, Logic Pro 9 e iWork ’09 su macOS Mojave o macOS High Sierra.

L’utility è open source (qui i dettagli), può scansionare automaticamente il Mac alla ricerca delle app in questione, ma è anche possibile riscaricarle dall’App Store o recuperarle da un diverso Mac usando AirDrop o un backup con Time Machine. Retroactive installerà o modificherà l’app scelta. Lo sviluppatore spiega che la modifica di Aperture e iPhoto per l’esecuzione su macOS Catalina richiede un paio di minuti. Se si decide di installare iTunes, la procedura è più lunga, anche più di 10 minuti. Dopo le modifiche, le app possono essere utilizzate come sempre, alla stregua di qualsiasi altra applicazione

Per quanto riguarda Aperture, sono disponibili tutte le funzioni ad esclusione della riproduzione video e le funzionalità per l’esportazione degli slideshow. Stesso discorso anche con iPhoto: non funziona la riproduzione dei filmati e l’esportazione di slideshow. Sono supportate invece tutte le funzionalità di iTunes 12.9.5 e iTunes 12.6.5.

Per alcune app, come accennato, sono presenti delle limitazioni ma la maggiorparte funzionerà senza intoppi. A questo indirizzo la spiegazione tecnica di come è possibile eseguire queste vecchie app sui nuovi sistemi.

Tutto quello che c’è da sapere su macOS Catalina in questo approfondimento di Macitynet.