Citofonia su internet con 2N VERSO IP: video unboxing del posto esterno e dello schermo 7”

In un mercato che punta sempre di più alla ristrutturazione e al miglioramento delle infrastrutture di comunicazione e controllo accessi per abitazioni e uffici l’utilizzo di tecnologie IP per la citofonia apre nuove opportunità a chi deve gestire la visita e l’ingresso a strutture pubbliche e private e allarga le prospettive di dialogo tra dispositivi mobili, postazioni fisse e attività da remoto.

Le opportunità in tempo di pandemia si sono paradossalmente allargate visto che è aumentata la richiesta di accessi touchless possibili con tecnologie wireless per consentire l’apertura di cancelli, portoni e porte nei vari passaggi per raggiungere la meta in edifici di qualsiasi tipo di complessità.

2N è una azienda relativamente giovane (nasce nel 91) ma si è affermata in questi anni come leader europeo della citofonia IP portando sul mercato non solo sistemi di comunicazione dal design di alto livello ma anche una una soluzione, My2N su cloud sicuro che permette di chiamare i citofoni attraverso una piattaforma completamente indipendente su IP con una affidabilità paragonabile a quella su Ethernet e a volte pure più stabile.

Il Cloud calling di 2N ha rimosso di fatto l’unica barriera che impediva l’installazione in modalità wireless: il prezzo. Infatti tutti i prodotti 2N HW effettuano gratuitamente chiamate tra di loro tramite My2N. Potete dunque partecipare a tutti i progetti insieme a noi, indipendentemente dall’infrastruttura.

Una volta installati i citofoni IP di 2N si collegano ad un router Internet in casa o in un ufficio, si aggiungono alla piattaforma 2N tramite un software di gestione disponibile via web e si interconnettono in poco tempo rendendo possibile sia la risposta in locale che in remoto da qualunque luogo del mondo.

L’intera installazione di uno o più citofoni, uno più punti di accesso e di risposta viene gestita attraverso il sistema 2N Remote Configuration.

Non occorre collegare i dispositivi ad una rete dedicata a 2 o più fili che parte dal posto esterno e si dirama nei vari uffici o appartamenti. E’ sufficiente utilizzare ciò che già esiste negli edifici: la connessione internet: il provider di Internet può essere diverso per ogni appartamento: è sufficiente collegare il citofono e le unità di risposta al router. Aggiungete il dispositivo alla piattaforma My2N e configurate le chiamate tra di loro – tutto assolutamente gratuito e senza complicati e costosi cablaggi molte volte difficili da realizzare in vecchi edifici o in complessi sistemi d’ufficio.

Se poi non è possibile tirare un cavo fino al posto esterno perché questo si trova ad elevata distanza dall’edificio (si pensi ad una residenza turistica o un albergo o una villa con il cancello principale che sta al bordo di un parco) si può utilizzare un modello di citofono 2N VERSO dotato di connessione LTE che potrà essere collocato ovunque grazie all’accesso autonomo ad internet.

Moduli per tutti i tipi di accesso

Ma non basta, visto che i citofoni IP di 2N hanno da sempre una costruzione modulare, possono essere dotati di un sistema di controllo accessi che non dipende dalla risposta e che utilizza praticamente tutte le tecnologie di attivazione di una o più aperture disponibili sul mercato: Bluetooth, NFC, RFID, Tastiere tattili, sistemi di riconoscimento delle impronte e tutto anche in combinazione.

Il terzo elemento dei sistemi modulari 2N sono ovviamente le pulsantiere per uno o più campanelli che vengono rese disponibili sia in versione meccanica che con touch screen o combinatore per grossi condomini o aggregati di uffici.

Avremo quindi diverse configurazioni fisiche a singolo, doppio, triplo modulo o a moduli affiancati per adattarsi alla complessità o meglio al numero e al tipo di accessi necessari.

Unboxing e recensione in preparazione

Quello che Macitynet / Casaverde Smart sta provando è un sistema a due moduli con un singolo campanello, telecamera e un sistema di accesso Bluetooth / RFID / NFC che ci permetterà di sperimentare la compatibilità sia con il software di gestione che con l’accesso da Smartphone nel caso di una ristrutturazione in una località remota, tipicamente una seconda casa o un Bed and Breakfast.

Il modulo Bluetooth RFID utilizza sia Bluetooth 4.0 che un lettore RFID multifrequenza che legge anche carte RFID e offre la possibilità di autenticazione utilizzando uno smartphone con l’app Mobile Key installata: tutto quello che dovete fare è effettuare un tap nell’applicazione o nella modalità touch. Potete persino lasciare ll telefono in tasca e aprire la porta o il cancello semplicemente toccando il lettore.

Come postazione di risposta abbiamo un bellissimo schermo da 7” 2N Indoor view che può essere installato a muro oppure su un supporto da tavolo.

Vi lasciamo al video dell’unboxing dandovi appuntamento alla seconda puntata con l’installazione del sistema, la sua attivazione e l’esperienza d’uso diretta.

Per tutte le informazioni su 2N, il catalogo e la rete di vendita vi rimandiamo a questa pagina del sito dell’azienda.