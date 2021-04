M-Audio M-Track Duo, interfaccia audio USB per registrazione, streaming e podcast

Registrazione, podcasting e streaming facile con M-Audio M-Track Duo, un’interfaccia audio progettata per la cattura del binomio chitarra-voce o per condurre agilmente un episodio del proprio podcast su Mac e PC. Acquistata questa, non serve spendere soldi per altro perché nel pacchetto sono incluse due workstation digitali: Pro Tools e MPC Beats, oltre a 20 plug-in AVID, il synth virtuale Xpand!2 e il plug-in amp Eleven Lite per chitarra. Insomma c’è tutto ciò di cui si può aver bisogno per la produzione creativa, il missaggio e il mastering, inclusi riverberi, equalizzatori, delay, filtri e via dicendo.

Offre una risoluzione audio a 16-bit / 48 kHz perciò funziona bene per la registrazione di qualsiasi tipo di sorgente audio. Dispone di due preamplificatori Combo Crystal con alimentazione Phantom che la rendono compatibile con qualsiasi microfono ed è disponibile uno switch dedicato per scegliere un livello di linea o un ingresso strumento che permette di collegare pianoforti digitali, drum machine o qualsiasi altro dispositivo di linea stereo da 1/4″, chitarra e basso compresi. C’è anche l’uscita cuffie da 1/4″ per il monitoraggio dell’audio in cuffia (la società consiglia qualsiasi tipo di cuffia stereo con jack TRS e con un’impedenza compresa tra 16 e 50 Ohm).

M-Audio M-track Duo è completamente alimentata tramite USB e ciò la rende particolarmente comoda anche in mobilità, tanto più che è davvero compatta: misura circa 19 x 11 x 5,5 centimetri e pesa meno di 400 grammi, perciò si può tenere in borsa per tirarla fuori al momento del bisogno, collegarla al portatile e cominciare a registrare in un attimo. Chiaramente, oltre ai software inclusi con l’acquisto, è possibile utilizzarla con qualsiasi software DAW o per la produzione musicale inclusi Logic Pro e GarageBand di Apple, Studio One, Cubase, Ableton Live e tutti gli altri.

Per quanto riguarda le compatibilità, è richiesto un computer con Windows 7 o Windows 10 oppure un Mac con macOS High Sierra o Catalina. Maggiori informazioni sul sito ufficiale. Per comprarla invece ci si può rivolgere ad Amazon, dove al momento viene venduta a 57,99 euro spedizione compresa.