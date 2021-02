Citroën ec4 -100% ëlectric: una app programma la ricarica

Nuova Citroën ec4 -100% ëlectric è una vettura compatta di nuova generazione dotata di motorizzazione elettrica, presentata come in grado di offrire fino a 350 km di autonomia secondo il protocollo di omologazione WLTP.

La batteria del motore elettrico, di 50 kWh di capacità, è del tipo ad Alta Tensione 400 V agli ioni di Litio. Il tempo di ricarica è ottimizzato:

Nella modalità 4 da una colonnina di ricarica pubblica, utilizzando un caricatore da 100 kW a ricarica rapida, la batteria si ricarica al ritmo di 10 km/min, un riferimento nel segmento: l’80% della ricarica viene completato in 30 minuti.

Nella modalità 3, da una Wall Box 32 A, la ricarica della batteria viene completata in 7 ore e 30 minuti con caricabatteria standard monofase e in 5 ore con caricabatteria opzionale trifase da 11 kW e Wall Box trifase da 11 kW.

Nella modalità 2 da casa, la batteria si ricarica in 15 ore da una presa 16 A tipo Green’up Legrand e in più di 24 ore da una presa domestica classica.

La ricarica è semplice grazie allo sportellino e cavi di ricarica riposti in un vano sotto il fondo del bagagliaio e può essere immediata o differita. L’equipaggiamento di serie, in aggiunta al cavo di ricarica T2 per presa domestica, offre anche il cavo di ricarica T3 trifase da 22 kW con custodia dedicata.

La programmazione della ricarica è accessibile dal TouchPad 10” presente nell’abitacolo, oppure dall’app MyCitroën. L’app in questione consente di monitorare a distanza diverse informazioni sulla propria auto e, tramite il sistema ë-remote control, diventa un “telecomando virtuale” a distanza, dal quale è possibile gestire direttamente dal proprio smartphone diverse funzioni dell’auto, tra cui il precondizionamento dell’abitacolo.

Compatibile con gli iPhone e smartphone Android l’app MyCitroën consente tra l’altro di programmare la ricarica della batteria del motore elettrico di Nuova Citroën #ec4 – 100% ëlectric. È possibile programmare la ricarica del veicolo ad esempio nelle fasce orarie con le tariffe più vantaggiose. Si pososno ottenere dati in tempo reale sulla velocità di ricarica e sul tempo rimanente per completarla, un avviso quando la batteria ha raggiunto il 100% oppure se si verifica un’interruzione imprevista della ricarica.

Dall’app si seleziona la scheda “Ricarica” e si possono visualizzare diverse informazioni: il livello di ricarica della batteria indicato in percentuale, l’autonomia rimanente espressa in chilometri, la velocità di ricarica (ovvero i km recuperati ogni ora), il tempo rimanente per il completamento della ricarica. Si può selezionare la ricarica immediata oppure differita. In questo secondo caso, verrà richiesto di impostare l’orario di inizio del processo di ricarica. Per beneficiare di tariffe più vantaggiose è possibile impostare l’inizio del processo di ricarica nelle ore notturne.

Il processo di ricarica può essere monitorato a distanza con l’app oppure direttamente sulla vettura, grazie a indicatori a LED colorati, integrati nello sportellino di ricarica, che aiutano a seguirne visivamente l’avanzamento: il LED di colore bianco indica che lo sportellino è aperto; il LED di colore blu indica che la ricarica differita è attivata; il LED verde lampeggiante indica che la ricarica è in corso mentre quando diventa verde fisso significa che la ricarica è completata.

