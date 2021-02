Nessun evento Apple il 16 marzo secondo Mark Gurman

Apple non ha in programma nessun evento per il 16 marzo. A riferirlo su Twitter è Mark Gurman di Bloomberg, facendo capire che non sono vere le voci secondo le quali la Casa di Cupertino aveva un evento in programma per quella data, riferite a inizio settimana dal taiwanese Economic Daily News.

Il giornale taiwanese aveva a sua volta citato indiscrezioni degli account Twitter LeaksApplePro e FrontTron, nessuno dei due noto per avere in precedenza azzeccato previsioni relative a Apple.

La data del 16 marzo era una data tirata a indovinare, tenendo conto di eventi che si sono svolti negli anni passati. Rispondendo a una precisa domanda del redattore Joe Rossignol di Macrumors, Gurman (noto per suoi agganci in Apple) ha riferito che la data del 16 marzo non è corretta, ma non è chiaro se con questo intende che non vi sarà alcun evento per quella data o se un evento effettivamente si svolgerà ma in una data diversa in primavera.

Narrator: There won’t end up being one https://t.co/SVAdtzfjqz — Mark Gurman (@markgurman) February 20, 2021

Apple ha in cantiere diverse novità in arrivo, da molti attese per la prima metà di quest’anno: nuovi iPad Pro, nuovi iMac, la versione aggiornata dell’iPad Mini, AirPod low-cost, nuovi AirPods Pro e AirPods 3, e i tracker AirTag.