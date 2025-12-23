Facebook Twitter Youtube

CEMU, l’emulatore Wii U passa a Metal e fa un balzo di prestazioni su Mac

Di Mauro Notarianni
CEMU, l'emulatore Wii U, passa a Metal con migliorie in termini di prestazioni su Mac - macitynet.it
Wii U. Takimata CC BY-SA 3.0

La Wii U fu presentata sei anni dopo la Wii ma non ebbe la stessa fama di quest’ultima: si calcola siano state vendute 13,56 milioni di unità in 7 anni contro le 101,6 milioni di unità della Wi, complice la confusione sul prodotto (nome incluso), le prestazioni limitate e il mancato supporto da sviluppatori di terze parti ma questo non significa che non esistono a tutt’oggi appassionati di questa console.

CEMU è un software in grado di emulare i titoli per Wii U e la versione 2.7 promette un notevole guadagno di prestazioni su macOS grazie al passaggio a Metal, tecnologia di Apple con API dedicate agli sviluppatori che consentono di rendere le app più “scattanti”.

La versione per macOS dell’emulatore in precedenza sfruttava OpenGL (che Apple ha abbandonato) e Vulkan, il successore di OpenGL, tecnologia che Apple non ha mai ufficialmente supportato.  Una soluzione open source consente di convertire le chiamate a Vulkan in chiamate a Metal, l’API di Apple, con migliore in termini di prestazioni, frame rate, ecc.

Lo sviluppatore SamoZ256 sta da qualche tempo lavorando al supporto di Metal per’ l’emulatore in questione e il suo codice è stato recentemente convalidato per essere integrato nella prossima versione di Cemu, la 2.7.

Tra i giochi che è possibile usare: alcuni tra i più amati titoli della console Nintendo; si passa da Xenoblade Chronicles X a Bayonetta fino ad un classico come Super Smash Bros; gli sviluppatori.

Mario Kart 8 nell’emulatore.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild  a 60 fps su MacBook Air

Il passaggio a Metal dovrebbe arrivare in concomitanza al rilascio di una versione nativa dell’emulatore per i Mac con processore Apple Silicon (M1, M2, M3, ecc.).  Negli esempi dello sviluppatore, Metal consente in alcuni casi di raddoppiare le prestazioni rispetto a prima. The Legend of Zelda: Breath of the Wild si avvicina ai 60 fotogrammi/s su un MacBook Air M4, Mario Kart 8 può funzionare in 2K (nella definizione nativa dello schermo del Mac) a 60 fps. Il supporto di Mel potrebbe facilitare un giorno il posting su iPad e iPhone.

