Claude di Anthropic si integra con Google Workspace

All’inizio dell’anno Anthropic ha presentato la sua visione per Claude, l’AI concepita come un partner collaborativo in grado di svolgere in pochi minuti compiti che altrimenti richiederebbero ore di lavoro. In linea con tale obiettivo, il team di sviluppo ha lavorato per ampliare il contesto a cui Claude può accedere per diversificare le tipologie di output generati, con l’intento di supportare in maniera più efficace sia le attività personali sia quelle professionali.

Le ultime novità introdotte in Claude comprendono due funzioni significative: la nuova modalità Ricerca e l’integrazione con Google Workspace. La prima permette a Claude di esplorare non solo il contesto interno legato alle attività lavorative, ma anche l’intero universo informativo del web. Questa funzionalità è stata progettata per facilitare decisioni più rapide ed efficaci, semplificando il processo di raccolta delle informazioni.

Operando in maniera autonoma, Claude esegue una serie di ricerche interconnesse, individuando con precisione quali aspetti approfondire successivamente. Il sistema esamina le molteplici prospettive relative a una domanda e lavora in modo sistematico per fornire risposte dettagliate, arricchite da citazioni verificabili, garantendo la solidità delle informazioni offerte.

Secondo gli sviluppatori questo equilibrio tra rapidità e accuratezza rende la funzione particolarmente utile per rispondere alle esigenze di ricerca che sorgono nel corso di una giornata lavorativa intensa.

Parallelamente, l’integrazione con Google Workspace ha ampliato ulteriormente le capacità di Claude. Collegandosi a strumenti come Gmail, Calendar e Google Docs, Claude acquisisce una visione completa del contesto lavorativo, permettendo di cercare tra email, analizzare documenti e consultare il calendario in maniera sicura.

Questa integrazione elimina la necessità di caricare manualmente file o ripetere costantemente informazioni, consentendo ad esempio di raccogliere automaticamente le note di una riunione, individuare azioni da intraprendere a partire da email di follow-up e cercare documenti rilevanti per approfondire argomenti specifici, con i risultati corredati da fonti facilmente verificabili.

Inoltre, per gli amministratori della versione Enterprise, è stata attivata una funzione di catalogazione che sfrutta un indice specializzato dei documenti aziendali, migliorando la precisione delle ricerche anche in presenza di informazioni disperse su documenti estesi o multipli file.

Negli scorsi giorni Google ha integrato diverse funzioni e agenti AI in Workspace. Tutti gli articoli che parlano di Intelligenza Artificiale sono nella sezione dedicata di macitynet.