Switchbot Lock Ultra Vision Combo è la serratura con riconoscimento facciale, l’unboxing

SwitchBot ha introdotto 3 dispositivi disponibili in diversi bundle per la smart home: la prima è novita è la la serratura retrofit Lock Ultra, il Keypad Vision che aggiunge la possibilità riconoscimento facciale 3D e infine Hub 3, un nuovo hub con visore e compatibile con lo standard Matter che vedremo in dettaglio in un articolo dedicato.

Qui vi parliamo dei primi due prodotti che possono funzionare sistema vero e proprio basato su componenti distinti in vendita anche separatamente o insieme anche in combinazione con Homekit, Alexa e Google grazie all’Hub mini.

Lock Ultra Vision Combo: caratteristiche principali

I primi due prodotti fanno parte del kit Lock Ultra Vision Combo, che comprende SwitchBot Lock Ultra e KeyPad Vision a cui si aggiunge noto Hub Mini con supporto Matter e può funzionare anche da comando IR.

SwitchBot Lock Ultra

La serratura si applica all’interno della porta senza necessità di modifiche strutturali e può essere installato sulla quasi totalità delle serrature esistenti grazie ad una serie completa di accessori inclusi nel pacchetto.

La connessione Bluetooth sempre attiva tra tastierino e serratura riduce il tempo necessario allo sblocco. Il motore è stato migliorato rispetto al modello precedente SwitchBot Smart Lock ancora disponibile: offre una velocità superiore del 122% e una coppia del 10,5% in più in grado di aprire anche le serra. Il funzionamento è silenzioso, con un livello sonoro di circa 20 dB. Sono disponibili tre modalità d’uso—Alta Velocità, Standard e Silenziosa—oltre a una modalità notturna che può essere programmata per la chiusura automatica a orari stabiliti.

Il sistema di alimentazione si basa su tre livelli: una batteria principale ricaricabile (con autonomia tra i 9 e i 12 mesi) contenuta in un blocco facilmente estraibile dall’interno, una batteria CR123A di riserva e un sistema di sblocco d’emergenza elettrolitico. La struttura della serratura è compatta e sottile, con la possibilità di personalizzare l’estetica del frontale grazie a tre pad in finto legno. Sono presenti sistemi di protezione fisica e digitale, tra cui la cifratura locale.

Sblocco rapido con Keypad Vision

Se per Lock Ultra si tratta dell’evoluzione dei lock dell’azienza sempre più prestazionali, il riconoscimento facciale affidato a Keypad Vision è una novità assoluta: si basa su oltre 30.000 punti a infrarossi per costruire una mappa tridimensionale del volto, con una precisione millimetrica.

Il processo di sblocco avviene in meno di un secondo, con una percentuale di errore dichiarata inferiore allo 0,0001%. I dati biometrici restano salvati in locale e sono protetti da crittografia AES-128. Il sistema è attivo anche in condizioni di scarsa luminosità grazie alla luce IR da 850 nm.

Modalità di sblocco e disponibilità del sistema

Grazie anche a Keypad Vision la serratura Lock Ultra supporta numerose modalità di sblocco, tra cui volto, impronta digitale, NFC, codice numerico, geolocalizzazione, comandi vocali e app.

Unboxing di Lock Pro (in kit) e prime impressioni

Per provare le varie combinazioni Abbiamo ricevuto sia il kit base con la serratura avanzata sia il Keypad Vision e li stiamo provando da qualche giorno. I pacchetti, come nella tradizione Switchbot sono veramente ricchi di accessori e le capacità di controllo sono sterminate.

Qui sotto vediamo la nuova serratura Lock Ultra con il normale keypad e Hub mini.

Se installiamo solo la serratura potremo avere il controllo via Bluetooth diretto come per tutte le periferiche Switchbot ma grazie a Hub mini potremo controllarla anche da remoto o con comandi vocali grazie alla compatibilità con Amazon, Google e Homekit via Matter.

Avendo già provato altre serrature Switchbot possiamo dirvi che uno dei maggiori pregi delle ultime versioni Pro e anche di questa Ultra è la coppia del motore interno: grazie a questa è possibile sbloccare serrature che offrono grande resistenza.

L’abbinamento a molteplici sistemi di controllo è un altro plus e non dimentichiamoci che ormai l’universo switchbot ha una marea di componenti, inclusi i semplici bottoni Bluetooth che vi permettono di bloccare e sbloccare la porta a distanza con semplicità.

Le operazioni di calibrazione possono sempre in un primo momento complicate ma la presenza del sensore magnetico è una garanzia in più contro le distrazioni: vi segnalerà se la porta rimane aperta e vi aiuterà a gestire meglio il sistema smart.

Lock Ultra ha una presenza imponente ma questo è pure un indice di solidità ed è facilmente maneggiabile grazie alla superficie zigrinata dell’anello esterno e infine facilmente visibile a distanza con il grande anello luminoso che gira nella parte superiore della ghiera. In ogni caso vi aggiorneremo con una recensione completa nei prossimi giorni sia con la sola serratura che con l’abbinamento a KeyPad Vision e infine al tutto il sistema domotico casalingo.

L’unboxing della Keypad Vision

Qui sotto abbiamo l’unboxing della nuova Keypad Vision. Potremmo accoppiarla ad una qualsiasi serratura Switchbot grazie alla connessione Bluetooth. Noi la stiamo provando con la Lock Ultra. Ricordiamo che in questa configurazione superiamo i limiti del collegamento solo Bluetooth della serratura per aggiungere quattro nuove modalità di accesso, codice chiave, impronte, NFC e riconoscimento facciale.

Lo Switchbot Hub mini presente nel kit combo permetterà di controllare inoltre la serratura anche dal web e gestire le automazioni con Alexa, Google e Homekit attraverso Matter.

Nella confezione sono disponibili due strutture di fissaggio alla parete, una piatta ed una leggermente angolata che potremo utilizzare per l’affiancamento ad un campanello preesistente senza far spostare l’utente dalla porta mentre mostra il proprio volto a Keypad Vision.

I nuovi prodotti sono disponibili su Amazon e sul sito Switchbot con prezzi speciali grazie ad un coupon valido per il periodo di lancio. Switchbot prevede anche un accessorio per migliorare la compatibilità con serrature particolari.

Al momento sia Lock Ultra che KeyPad vision sono disponibili solo in kit.

Il prezzo del Lock Ultra Vision Combo è di 299,99 euro. Una versione alternativa, la Lock Ultra Touch Combo (con il tastierino che ha tutte le funzioni escluso il riconoscimento facciale e sempre con l’hub IR e Matter che trasmette connette Bluetooth ad interne), è disponibile a 249,99 euro.

Attenzione: fino al 5 Giugno è disponibile il coupon 15OFFYC522 valido sia su Amazon che sul sito Switchbot che vi permette di risparmiare il 15% su Lock Ultra Vision Combo, Lock Ultra Touch Combo e su Hub 3.

