A breve non riconoscerete più il Calendario di Apple

Una nuova offerta di lavoro pubblicata da Apple conferma che la multinazionale di Cupertino sta lavorando a un’importante revisione della sua app Calendario, con ogni probabilità anche dotata di funzioni AI. A breve, dunque, l’app potrebbe cambiare volto, magari in concomitanza con il rilascio di iOS 19 e iPadOS 19, atteso insieme ad iPhone 17.

L’annuncio di lavoro, per la precisione, riguarda una posizione per Senior Software Engineer all’interno del team “Calendar Experience” e sembra rivelare in modo inequivocabile l’intenzione di “ripensare completamente cosa può essere un calendario moderno su tutte le piattaforme Apple.” Pubblicato il 29 aprile, il messaggio rappresenta uno degli indizi più concreti finora sul piano di Apple per rinnovare la propria app calendario.

Questa iniziativa si collega chiaramente all’acquisizione, avvenuta nell’aprile 2024, della startup canadese Mayday Labs, che ha sviluppato un’app calendario avanzata basata sull’intelligenza artificiale.

Come riportato in precedenza, l’app Mayday era in grado di programmare automaticamente eventi e attività nei momenti più opportuni. Da notare, che Google sta implementando una funzione simile all’interno della sua app calendario e che Samsung lo ha già fatto.

Tra le sue funzionalità principali figuravano Calendar Shield, un sistema per evitare la sovrapposizione degli impegni, e un sistema intelligente per la pianificazione delle attività che suggeriva i momenti migliori per concentrarsi. Inoltre, l’app era in grado di rilevare conflitti di orario e proporre soluzioni di riprogrammazione.

Dopo l’acquisizione, l’app Mayday è stata dismessa, il che suggerisce che le sue tecnologie AI potrebbero essere integrate nella futura versione dell’app Calendario di Apple, probabilmente nell’ambito delle funzionalità offerte da Apple Intelligence.

Essendo passato più di un anno dall’acquisizione è plausibile che le prime novità vengano presentate già con iOS 19, iPadOS 19 e macOS 16, che Apple svelerà alla WWDC 2025 in programma per il mese di giugno.

