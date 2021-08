Clubhouse porta audio spaziale nel social vocale su iPhone

L’ultimo fenomeno dei social Clubhouse che ha inventato le stanze vocali imitate e copiate da tutti i principali avversari, inclusi Facebook e Twitter, annuncia il supporto per audio spaziale nella sua app per iPhone. La società dichiara che questa funzione offre un suono con effetto surround senza richiedere hardware aggiuntivo o una selva di altoparlanti che circondano l’utente: al contrario sono sufficienti cuffie e auricolari.

Con audio spaziale i partecipanti di una stanza possono beneficiare di audio e ascolto più naturali, mentre il posizionamento spaziale del parlato permette di riconoscere meglio e tenere traccia di chi sta parlando in quel momento.

Hear ye, hear ye 🔊 spAAaAaAatial audio on Clubhouse! It's like surround sound, but w/ your own headphones. A more vibrant, human experience! Plus makes it much easier to tell who's talking. thanks to @juberti for this one 👏 rolling out now on iOS, Android coming soon! pic.twitter.com/Zit6F9ijRK — Clubhouse (@Clubhouse) August 29, 2021

Clubhouse precisa che audio spaziale funziona con qualsiasi tipo e modello di cuffie cablate e anche wireless. Questo è possibile perché l’elaborazione audio viene effettuata direttamente all’interno dell’app, senza così dover ricorrere alla presenza di hardware o sensori speciali, come invece avviene per esempio con AirPods Pro per poter usufruire di audio spaziale in Apple Music.

Occorre però tenere presente che audio spaziale in Clubhouse risulta disponibile per tutti i partecipanti che ascoltano in una determinata stanza audio, ma non invece per chi sta parlando in un determinato momento. Naturalmente gli utenti che non gradiscono l’effetto audio spaziale e desiderano disabilitare questa funzione possono farlo all’interno delle impostazioni dell’app.

Il social audio ha iniziato il rilascio di audio spaziale per tutti gli utenti a partire da domenica 29 agosto con l’aggiornamento dell’app iPhone alla versione 1.0.5 disponibile da questa pagina di App Store. In futuro audio spaziale verrà supportato anche dall’app per dispositivi Android.

Tutto quello che c’è da sapere sull’ultimo fenomeno dei social Clubhouse è in questo approfondimento di macitynet. Ricordiamo che con Spaces, le stanze audio nella versione di Twitter, gli utenti iPhone possono guadagnare vendendo biglietti per accedere alle stanze vocali live: ne abbiamo parlato in questo articolo.