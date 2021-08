Vimeo permette di registrare lo schermo di iPhone e iPad

Vimeo ha aggiunto una nuova funzionalità alla sua rete sociale di video, una funzione dedicata ai creatori di contenuti, che permette di registrare lo schermo dell’iPhone e dell’iPad ed editarlo, prima di caricarlo sulla piattaforma. Ecco come funziona.

Registrare lo schermo dell’iPhone con Vimeo è davvero semplice. Dopo aver fatto accesso all’app, infatti, è sufficiente cliccare sull’icona blu a forma di “+” e premere il pulsante di Record Screen, etichettato come “new”. A questo punto una serie di schermate vi informerà di come funziona la registrazione. Alla fine, cliccando su “Start Record” inizierà la registrazione dello schermo.

C’è da dire che, prima di avviare la registrazione, è possibile scegliere se attivare o meno il microfono, per registrare anche il suono, o se disabilitarlo per catturare solo e soltanto il video. Come accade con la registrazione nativa di iPhone, nell’angolo in alto a sinistra sullo schermo inizierà a lampeggiare l’icona rossa, che segnale, per l’appunto, la registrazione in corso. Premendo proprio su questa icona sarà possibile stoppare la registrazione.

A questo punto inizierà la fase di editing, così da poter modificare il video al volo, senza ausilio di PC o Mac. Fatto ciò sarà possibile pubblicare il video.

Ricordiamo che tra le ultime novità di Vimeo, sempre dedicate ai creator, l’aggiunta di Vimeo Stock, una raccolta di filmati con clip che è possibile usare liberamente nei propri progetti, compresi quelli commerciali.

Vimeo è disponibile gratis in App Store per iPhone e iPad. Lo potete scaricare direttamente a questo indirizzo. Per altre notizie sulla piattaforma, invece, non vi resta che cliccare direttamente a questo indirizzo.

A questo indirizzo una guida completa su come registrare lo schermo dell’iPhone senza applicazioni aggiuntive.