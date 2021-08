Col Clubhouse di Twitter gli utenti iPhone possono guadagnare su spazi a pagamento

Dal 27 agosto 2021 Twitter consente agli utenti iOS di monetizzare con Spaces, la piattaforma che si rifà al concetto delle chat audio di Clubhouse. Tramite quelli che l’azienda chiama “Ticketed Spaces” possono praticamente vendere i biglietti per accedere alle stanze vocali live a pagamento utilizzabili, per il momento, ai soli utenti che dispongono di un iPhone.

Per ora si tratta soltanto di un test e se dovesse andar bene l’accesso alla funzione sarà esteso ad una platea più vasta. Gli utenti possono addebitare un importo compreso tra 1 e 999 dollari per una stanza di fatto accessibile solo previo acquisto di tale biglietto e definire il limite massimo di partecipanti tra 5 e 100. In questa prima fase chi sceglie questa opzione incasserà il 97% del costo, più avanti la commissione sarà invece portata dal 3% al 20%, quantomeno per chi attraverso questo sistema sarà in grado di guadagnare più di 50.000 dollari (presumibilmente l’anno). Salirà invece al 30% proprio su iOS poiché è ancora questa la commissione che Apple richiede per gli acquisti in-app.

E’ possibile creare stanze audio per qualsiasi cosa inclusi workshop e incontri online. «Vogliamo aiutare le persone che creano spazi interessanti a guadagnarci sopra. A partire da oggi alcuni host saranno in grado di creare questi spazi con accesso tramite biglietto» ha dichiarato Twitter tramite l’account Spaces. «Per ora il test è distribuito solo per alcuni utenti iOS, ma speriamo di poterlo estendere presto a tutti (a prescindere dal sistema operativo utilizzato). Sappiamo che ci stiamo mettendo un po’ di tempo, ma vogliamo farlo per bene».

Ricordiamo che nei mesi scorsi Twitter ha anche modificato il modo in cui queste stanze virtuali vengono mostrate all’interno del social network. Attualmente sono visualizzate nella parte superiore dell’app, ma solo per alcuni utenti: da qui è anche possibile scoprire se qualcuno tra le persone che si stanno seguendo sta partecipando anche solo come ascoltatore ad una determinata discussione. Per il momento non è stata fissata una data di lancio né si conoscono le tempistiche di questi test.