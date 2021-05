Apple Music annuncia Audio Spaziale con Dolby Atmos

Come indicato dalle indiscrezioni, e con un giorno di anticipo, Apple annuncia l’aggiunta di Audio Spaziale con supporto per Dolby Atmos. Spatial Audio offre agli artisti l’opportunità di creare esperienze audio coinvolgenti per i loro fan con un vero suono multidimensionale e nitido.

Non solo: gli abbonati di Apple Music potranno ascoltare oltre 75 milioni di brani in Lossless Audio, quindi senza perdita di qualità, esattamente come gli artisti li hanno creati in studio. Queste nuove funzionalità saranno disponibili per gli abbonati di Apple Music a partire dal prossimo mese senza costi aggiuntivi.

«Apple Music sta facendo il suo più grande progresso nella qualità del suono» dichiara Oliver Schusser, vicepresidente di Apple Music e Beats di Apple. «Ascoltare una canzone in Dolby Atmos è come una magia. La musica arriva da tutto intorno a te e suona in modo incredibile. Ora stiamo portando questa esperienza davvero innovativa e coinvolgente ai nostri ascoltatori con la musica dei loro artisti preferiti come J Balvin, Gustavo Dudamel, Ariana Grande, Maroon 5, Kacey Musgraves, The Weeknd e molti altri. Gli abbonati potranno anche ascoltare la loro musica con la massima qualità audio con Lossless Audio. Apple Music come la conosciamo sta per cambiare per sempre», riprendendo così il claim dello spot Apple pubblicato nelle scorse ore.

Audio spaziale con supporto per Dolby Atmos

Apple sta portando Spatial Audio con supporto per Dolby Atmos su Apple Music. Dolby Atmos è un’esperienza audio coinvolgente che permette agli artisti di mixare la musica in modo che il suono provenga da ogni parte e dall’alto. Per impostazione predefinita, Apple Music riprodurrà automaticamente i brani Dolby Atmos su tutte le cuffie AirPods e Beats con chip H1 o W1, nonché sugli altoparlanti integrati nelle ultime versioni di iPhone, iPad e Mac.

Apple Music aggiungerà costantemente nuovi brani Dolby Atmos e curerà un set speciale di playlist Dolby Atmos per aiutare gli ascoltatori a trovare la musica che amano. Inoltre, gli album disponibili in Dolby Atmos avranno un badge nella pagina dei dettagli per essere più facilmente individuabili. Qui di seguito una schermata del sito web di Apple Music in Italia appena aggiornato con le novità annunciate da Cueprtino.

Al momento del lancio, gli abbonati possono ascoltare migliaia di brani in audio spaziale di alcuni dei più grandi artisti e musica del mondo di tutti i generi, inclusi hip-hop, country, latino, pop e classica. Apple Music sta lavorando con artisti ed etichette per aggiungere nuove uscite e le migliori tracce del catalogo, poiché sempre più artisti iniziano a creare musica specifica per l’esperienza Spatial Audio.

Insieme, Apple Music e Dolby semplificano la creazione di brani in Dolby Atmos per musicisti, produttori e tecnici del mixaggio. Le iniziative includono il raddoppio del numero di studi abilitati a Dolby nei principali mercati, l’offerta di programmi educativi e la fornitura di risorse ad artisti indipendenti.

«La giornata di oggi segna l’introduzione di Dolby Atmos su Apple Music, una nuova esperienza musicale che sta trasformando il modo in cui la musica viene creata dagli artisti e apprezzata dai loro fan» dichiara Kevin Yeaman, presidente e CEO di Dolby Laboratories. «Stiamo lavorando con Apple Music per rendere l’audio spaziale con Dolby Atmos ampiamente disponibile a tutti i musicisti e a chiunque ami la musica».

Audio Lossless, senza perdita di dati e massima qualità

Non solo audio spaziale e Dolby Atmos: Apple Music renderà disponibile il suo intero catalogo di oltre 75 milioni di brani in Lossless Audio. Apple utilizza ALAC (Apple Lossless Audio Codec) per preservare ogni singolo bit del file audio originale. Ciò significa che gli abbonati ad Apple Music potranno ascoltare la stessa identica cosa che gli artisti hanno creato in studio. Per iniziare ad ascoltare Lossless Audio, gli abbonati che utilizzano l’ultima versione di Apple Music possono attivarla in Impostazioni> Musica> Qualità audio.

Qui possono scegliere diverse risoluzioni per diverse connessioni come cellulare, Wi-Fi o per il download. Il livello Lossless di Apple Music parte dalla qualità CD, che è 16 bit a 44,1 kHz (kilohertz), e arriva fino a 24 bit a 48 kHz ed è riproducibile in modo nativo sui dispositivi Apple. Per il vero audiofilo, Apple Music offre anche Hi-Resolution Lossless fino a 24 bit a 192 kHz.1.

«L’anima e la vita del mix risiedono nei bit extra di dati memorizzati nel file lossless – dichiara il produttore Piper Payne – In qualità di ingegnere di mastering, avere la capacità di trasmettere la musica all’ascoltatore alla sua massima qualità è l’obiettivo finale di ciò per cui lavoro ogni giorno».

Disponibilità