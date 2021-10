Clubhouse si potenzia con ricerca universale, Clips e replay

Il più recente fenomeno social Clubhouse che ha reso popolari le stanze vocali di discussione procede con una tabella di marcia serrata, annunciando l’introduzione di diverse novità: Clips, ricerca universale e replay. Tutte puntano a rendere più visibile e fruibile i contenuti della piattaforma.

Le Clips di Clubhouse

Con Clips i creatori di Clubhouse possono condividere i momenti migliori delle loro stanze per incrementare il pubblico. È disponibile da subito in versione beta per alcuni creatori e presto sarà esteso a tutti: permette di condividere segmenti di 30 secondi delle stanze pubbliche. Qui di seguito riportiamo il funzionamento di Clips di Clubhouse:

Quando si avvia una stanza, è possibile scegliere se si desidera abilitare Clips. Questa funzionalità può essere attiva tramite impostazione predefinita per le stanze aperte/pubbliche e si potrà disattivare in qualsiasi momento. Naturalmente Clips non è disponibile per stanze chiuse, con restrizioni o club.

Se si abilita Clips gli utenti vedranno una nuova icona con disegno di forbice (✄), grazie alla quale potranno, in qualsiasi momento, catturare un segmento degli ultimi 30 secondi. Questo permette di condividere una anteprima della stanza o di salvare un momento memorabile appena accaduto.

Gli utenti possono condividere questi segmenti di conversazione su Instagram, Twitter, Facebook, iMessage, o WhatsApp e, per chi lo desidera, possono essere anche salvati nello smartphone.

I Replay

Nelle prossime settimane sarà lanciato Replays, un nuovo modo per ascoltare lestanze vocali dal vivo anche in un momento successivo. Infatti gli utenti potranno scegliere di attivare l’abilitazione dei Replay quando aprono una stanza. Se sono attivi, la stanza sarà reperibile su Clubhouse per tutto il tempo che si desidera e disponibile per il download e la condivisione.

I Replay rendono semplice e facile creare ottimi contenuti audio, farsi scoprire da altri e far crescere il proprio pubblico nel tempo. Questa funzionalità sarà perfezionata nel corso delle prossime settimane e disponibile per i creator nel mese di ottobre.

A completare gli strumenti in arrivo c’è anche Universal Search, una ricerca universale che risolve le difficoltà di alcuni utenti nel trovare le stanze desiderate su Clubhouse. Il social assicura che con la ricerca universale diventa molto più facile cercare e trovare persone, club, live rooms e anche notizie in tempo reale per poterne discutere con gli amici proprio nell’instante in cui accadono.

Ricordiamo che Clubhouse ha già introdotto l’audio spaziale per iPhone a fine agosto, ora arriva anche sui dispositivi Android. Questa tecnologia arrivata un po’ in sordina negli smartphone si è rivelata essere molto interessante per il social delle stanze vocali, soprattutto per esibizioni musicali, stanze dedicate allo storytelling fino ad arrivare ai dibattiti.

Tutto quello che c’è da sapere su Clubhouse è in questo approfondimento di macitynet.