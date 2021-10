Apple Watch chiama i soccorsi per motociclista privo di sensi

Apple Watch contribuisce a salvare un’altra vita: è successo a Singapore dove un motociclista, coinvolto in un incidente con un furgone, è caduto a terra perdendo conoscenza. L’orologio, come sappiamo, oltre a tenere costantemente d’occhio la saturazione del sangue e la frequenza cardiaca è anche in grado di rilevare le cadute e, riconosciutala in questo contesto, in totale autonomia ha immediatamente avviato il sistema di emergenza, inviando un messaggio di SOS ai contatti configurati dall’utente e chiamando anche un’ambulanza.

A detta della famiglia del motociclista il fatto che l’orologio sia stato in grado di fare quel che ha fatto è stato fondamentale per il salvataggio di questa persona perché il furgone coinvolto nel sinistro ha abbandonato il luogo dell’incidente e in quel momento – dicono – le strade erano piuttosto deserte, quindi c’era il rischio che il passaggio del primo veicolo utile sarebbe potuto arrivare troppo tardi.

Il motociclista è stato anche piuttosto fortunato perché in base a quanto si apprende dalle immagini, il suo Apple Watch ha riportato la rottura dello schermo e un urto diverso avrebbe anche potuto comprometterne il funzionamento, impedendo l’avvio automatico della chiamata dei soccorsi, decretando così un finale eventualmente diverso.

Come racconta la sorella del motociclista attraverso un post su Facebook, tramite il quale chiede pubblicamente la condivisione di informazioni utili a chi potesse aver assistito all’impatto o fosse in possesso di una qualche registrazione acquisita magari automaticamente da un’auto parcheggiata nelle vicinanze, l’incidente è stato piuttosto cruento perché il furgone, presumibilmente simile a un Nissan NV200, avrebbe di fatto tagliato la strada alla moto e l’uomo, a seguito della caduta, ha riportato un trauma cranico che gli ha causato sanguinamento al cervello.

Non è la prima volta che Apple Watch contribuisce a salvare una vita e nel caso degli incidenti stradali questa funzione appare particolarmente importante perché, essendo in grado di rilevare quando la caduta è violenta e inoltrare tempestivamente una richiesta di aiuto, può davvero fare la differenza tra la vita e la morte di milioni di persone in tutto il mondo.

Basti pensare che soltanto in Italia nel 2020, quindi un anno in cui si è verificato un calo degli incidenti stradali (secondo i dati dell’ACI sono diminuiti di un terzo) per via della minore circolazione dei veicoli causata dalle chiusure messe in campo dal governo per provare ad arrestare la diffusione della pandemia di coronavirus, ci sono stati oltre 118.000 incidenti e tra questi poco più di 14.000 erano gravi: i decessi registrati sono stati quasi 2.400, una cifra che si spera possa essere costantemente ridotta anche grazie all’impiego di tecnologie come quella offerta da Apple Watch.

