CMF Watch 3 Pro, smartwatch per sportivi con supporto a ChatGPT

CMF by Nothing, il sub brand dell’azienda Nothing, ha presentato oggi il nuovo CMF Watch 3 Pro, lo smartwatch pensato per un’utenza eterogenea, che arriva dopo le prime due incursioni da polso accolte bene da pubblico e critica. Si tratta, questa volta, di una periferica studiata anche per chi si avvicina all’attività fisica in modo saltuario, senza però lasciare indietro gli interessi di chi cerca uno strumento quotidiano per il monitoraggio del benessere.

Il dispositivo introduce diverse migliorie rispetto al modello precedente, tra cui un GPS dual-band a cinque sistemi, che promette una localizzazione più rapida e precisa. Propone anche un sensore di frequenza cardiaca a quattro canali progettato per una maggiore affidabilità su diversi tipi di pelle e durante attività di intensità variabile.

L’orologio è in grado di tracciare 131 modalità sportive e offre anche una funzione di coaching personalizzato che adatta gli allenamenti in base ai dati raccolti. Tra le novità figura anche Active Score, un indicatore settimanale del livello di attività basato sui MET, un’unità di misura utilizzata per stimare il dispendio energetico durante le attività fisiche.

Non manca un sistema di analisi post-allenamento, supportato dall’intelligenza artificiale, in grado di fornire dati su tempi di recupero, carico di lavoro e stime delle prestazioni su distanze standard. Lo smartwatch è inoltre in grado di riconoscere automaticamente sette tipi di attività fisica, registrando le sessioni anche in assenza di avvio manuale.

Dal punto di vista del monitoraggio della salute, il Watch 3 Pro include funzioni standard come frequenza cardiaca, analisi del sonno, ossigenazione del sangue (SpO₂), monitoraggio dello stress, promemoria per idratazione e inattività, oltre a strumenti dedicati alla salute femminile.

il supporto a Chat GPT

Tra le integrazioni software figura il supporto a ChatGPT per interazioni vocali in linguaggio naturale. È incluso anche un registratore vocale con trascrizione automatica e un sistema di aggiornamenti quotidiani personalizzati tramite la funzione Essential News.

Sul fronte della connettività e dell’interazione, il dispositivo supporta chiamate Bluetooth, risposte rapide fino a 140 caratteri e comandi gestuali. Un secondo microfono è stato aggiunto per migliorare la qualità delle conversazioni.

Il design del Watch 3 Pro si basa su una cassa in metallo, cinturini in silicone e un display AMOLED da 1,43 pollici con bordi ridotti e supporto Always-On Display. Rispetto al modello precedente, lo schermo presenta un rapporto schermo-corpo aumentato del 10%.

Per quanto riguarda la personalizzazione, l’orologio offre oltre 120 quadranti, comprese opzioni animate e generabili tramite AI, oltre alla possibilità di aggiungere widget tematici, come fitness, meteo e musica.

Il dispositivo ha una certificazione IP68, mentre la batteria garantisce fino a 13 giorni di autonomia con uso tipico, circa 11 giorni con monitoraggio continuo e 4,5 giorni con la funzione Always-On Display attiva. La ricarica completa richiede circa 99 minuti. È presente anche un accelerometro a 6 assi, con prestazioni migliorate rispetto alla generazione precedente.

Prezzo e disponibilità

Il CMF Watch 3 Pro è disponibile da oggi, 22 luglio 2025, al prezzo di €99 sul sito ufficiale nothing.tech e a breve certamente arriverà pure su Amazon.